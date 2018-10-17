FETÖ şüphelisi çift, 2 yıl sonra yakalandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 yıldır aranan, örgütün askeriyedeki mahrem imamı veteriner M.O. ile örgütün il sorumlusu eşi F.O. Hatay\'ın İskenderun ilçesindeki gaybubet evinde yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan ve yaklaşık 2 yıldır firari olarak aranan M.O. ve eşi F.O., Hatay\'ın İskenderun ilçesinde saklandıkları gaybubet evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Kayseri Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi.

Şüphelilerden M.O.\'nun Konya\'da örgüt içinde değişik görevlerde bulunduktan sonra Kayseri\'ye örgütün askeriyedeki mahrem imamı ve eğitim danışmanı olarak gönderildiği belirlendi. F.O.\'nun da Konya\'da örgüt içinde değişik görevlerde bulunduktan sonra Kayseri\'ye geldiği ve bir dönem örgütün il ablası ve il sorumlusu olarak faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.



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