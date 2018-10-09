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FETÖ şüphelisi 2 kişi, Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı

09 Ekim 2018 15:18

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, \'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak\' suçundan 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla biri kadın, 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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