FETÖ şüphelisi 2 kişi, Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, \'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak\' suçundan 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla biri kadın, 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.