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FETÖ soruşturmasında serbest bırakılan emekli albay tutuklandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan emekli Alba

09 Mart 2018 21:53

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan emekli Albay B.K., bugün tekrar çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Temmuz gecesi, kendisini \'sözde\' sıkıyönetim komutanı olarak gösteren İl Jandarma eski Komutanı Albay Yurdakul Akkuş tutuklanmıştı. Akkuş ile ilgili yargılama devam ederken, o dönem Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı olarak görev yapan Albay H.D. ile Asayiş Şube Müdürü olan Albay B.K. emekliye ayrıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alına emekli Albay H.D. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısının verilen karara itirazı sonucu tekrar yakalanan H.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Soruşturma kapsamında yine gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan emekli Albay B.K. de savcılığın karara yaptığı itiraz sonucu yakalanıp, bugün çıkarıldığı Bursa 1\'inci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Tutuklanan her her iki şüpheli de Yurdakul Akkuş\'un tutuklu bulunduğu davada geçen nisan ayında tanık olarak ifade vermişti.

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