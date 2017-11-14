FETÖ SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN  SP İL YÖNETİCİSİ HAKİM KARŞISINDA

* SP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman,

\"Hiçbir zaman Bylock kullanmadım. Benim böyle bir altyapım yok\"

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

FETÖ\'nün şifreli haberleşme programı Bylock\'u kullandığı iddiasıyla hakkında \"Silahlı terör örgütü\" üyeliği suçlamasıyla dava açılan Saadet Partisi (SP) İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman\'ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mustafa Yaman tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmayı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile çok sayıda partili avukatta izledi.

\"İNSANLAR, \'BİZDE BYLOCK ÇIKAR, MUSTAFA YAMAN\'DA ÇIKMAZ\' DİYOR\"

Duruşmada savunma yapan Yaman, suçlamayı kabul etmeyerek, kendisinin nasıl suçlu çıkarıldığını anlamadığını savundu. Cezaevinde tek başına kaldığını anlatan Yaman, \"Bunlarla beraber kalmak istemediğim için dilekçe verdim ve tecritteyim. Gardiyanlar bile biliyor benim suçsuz olduğumu. Toplumun, devletin her kesiminden insan, \'Bizde Bylock çıkar, Mustafa Yaman\'da çıkmaz\' diyor\" ifadelerinde bulundu.

\"ONLARIN DERSHANELERE GİDECEĞİNE SOKAK ÇOCUĞU OLSUN\"

15 Temmuz darbe girişimini FETÖ\'nün gerçekleştirdiğini belirten Yaman, 1983\'ten beri FETÖ\'ye karşı olduğunu, kendisinin milli görüşe inandığını belirtti. 5 çocuğu olduğunu ifade eden Yaman, \"Bunların dershanelerine gitmek bizede teklif edilmiştir. Bizim çocuklarımız onların dershanelerini gideceğine sokak çocuğu, tinerci olsunlar daha iyi dedik\" diye konuştu.

FETÖ\'nün önceden \"cemaat\" veya \"hizmet\" adıyla anıldığını aktaran Yaman, FETÖ ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın hazırladığı rapora değindi. Diyanetin hazırladığı raporda FETÖ\'nün islamın özüyle ilgili problemleri olduğunun belirtildiğine dikkat çeken Yaman, \"Raporun hazırlanmasında 40 yıl niye geç kalındı ayrı bir soru tabi. \'La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah\' diyerek insanlar müslüman oluyor. Bu örgütte \'La İlahe İllallah\' tamam, \'Muhammeden Resulullah\' yok. Bu örgüt liderinin yıllar önce gazetelerde yayınlananan Papa 2\'nci Jean Paul\'a yazdığı mektup söz konusu. Bir insan müslümanken o mektubu yazmaya başlarsa, mektup bittikten sonra müslümanlıktan çıkmış oluyor\" diye konuştu.

\"HİÇBİR ZAMAN BYLOCK KULLANMADIM\"

Savunmasında Bylock kullanıcısı olmadığını anlatan Yaman, şunları kaydetti; \"Hiçbir zaman Bylock kullanmadım. Benim böyle bir altyapım yok. Yanlış bulduğum birşeyi niye yapayım. İddianamede, \'silinmiş olabilir, gelişmiş teknolojik imkanlar var\' deniyor. Benim devletten yüksek teknik imkanım mı var? Bu mümkün değil. Ben hayatımın hiçbir döneminde iki cihaz kullanmadım. Dijital izinin kalacağı bilişim alanında herkesin bileceği birşey. Yargılanmama hiçbir itirazım yok, herkes yargılanabilir, benim tutuklu yargılanmam yargı camiamızdaki açığı gösteriyor. Bana çok pahalıya patladı. Bu süre içerisinde 2 çocuğumu evlendirdim, dede oldum, çok sevdiğim bir belediye başkanı hayatını kaybetti. Bunların helalleşmesini ben sonraya bırakıyorum\" diye konuştu.

SAVCI, TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Savunmasını tamamlamasının ardından söz alan duruşma savcısı, Yaman\'ın, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suçun cezası ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz olacağı gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti. Duruşmaya ara verdi.



