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15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ soruşturmasında aranan Fi Yapı'nın patronu "Firar etmedim" diyerek teslim oldu

İşadamı Fikret İnan savcılığa sevk edildi

22 Ağustos 2016 14:12

İstanbul'daki 'FETÖ' soruşturması kapsamında adliyeden firar ettiği iddia edilen Fİ YAPI'nın sahibi iş adamı Fikret İnan'ın Anadolu Adliyesi'ne teslim olduğu belirtildi. İnan, teslim tutanağına "Basından kaçak olduğum haberlerini görünce gelip teslim oldum" dedi. İşadamı savcılığa sevk edildi. 

Hürriyet'in haberine göre, Fikret İnan'ın avukatı Halil Canbolat'ın açıklamaları şöyle: 

“Polis 16 Ağustos tarihinde işyerine gelip savcılığın çağırdığını beyan etti. Müvekkilim il dışında olduğu için beni aradı. Savcı beyin yanına gittim müvekkilin il dışında olduğunu, ifade için pazartesi günü getirmek istediğimi beyan ettim. Savcı bey de bana, ‘onu bunu bilmem ifade için bekliyorum’ dedi. Ben odadan çıkıp adliyeden ayrıldım. Sonrasında, adliyeden kaçtığına dair haberler çıktı. Gelmedi ki kaçsın.

Bu sabah itibarı ile müvekkilim ile birlikte Anadolu adliyesi karakoluna gittik. ‘Fikret İnan’ı getirdim araması var mı’ diye sordum.

Polis arkadaşlar baktılar ne araması var, ne GBT‘si var. Bu tespitin tutanağa yazılmasını talep ettim. Müvekkilimin ticari hayatını bitirmek için kasıtlı haberler yapılıyor. Adil Öksüz gibi bir vatan haini ile aynı kareye koyuyorlar. Bu kişi iki bin kişi çalıştıran bir işveren. Şimdi savcılığa ifade vermeyi bekliyoruz.”

 

Şirketi iflas erteleme aldı



Öte yandan, teslim etmesi gereken binlerce dairesi bulunan Fi Yapı, iflas erteleme başvurusu yapmıştı. Şirkete yönelik verilen erteleme kararı sürüyor. İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davanın bir sonraki duruşması önümüzdeki 7 Eylül'de yapılacak.

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