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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' soruşturmasında 23 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınanların 14'ü subay ve astsubay rütbesinde

19 Şubat 2018 22:23

Ağrı'da yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14'ü subay ve astsubay rütbesinde, 9'u mahrem askeri imam olmak üzere 23 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" soruşturması kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün askeri ve mahrem askeri imam yapılanmasına yönelik 20 ilde 25 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 14'ü subay ve astsubay rütbesinde, 9'u mahrem askeri imam olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı. Yakalama kararı bulunan 2 mahrem askeri imamın da yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

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