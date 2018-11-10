'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanmıştı; Basri Aktepe tahliye edilmiş

MOBESE'nin B'sine ismini veren ve 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan istihbaratçı Emniyet Müdürü Basri Aktepe'nin çarşamba günü tahliye edildiği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) kurucuları arasında yer alan ve MİT’e bağlı Elektronik ve Teknik İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yaparken 'FETÖ' üyesi olmak suçlamasıyla ihraç edilen Basri Aktepe ’nin geçen çarşamba günü tahliye edildiği ortaya çıktı. Tanık olarak dinlenen eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Aktepe’nin 'FETÖ' ile ilişkisinin olmadığını iddia etti.

Aktepe, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmasında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün 1999’da hazırladığı “Fethullah Gülen ve Işık Tarikatı” raporunda adının geçmesine ilişkin olarak, “O zaman cemaatti ve memlekette iyi şeyler yapıyordu. Biz de böyle görüyorduk. Benim buna sempatim vardı. Ama 2002’de ben bu işi bitirdim” demişti.

MOBESE’nin B’si

Aktepe, emniyetteki görev süresi boyunca istihbarat gibi kritik birimde çalıştı. İstihbaratçı olarak 1996’da devlet bursuyla ABD’de eğitim gördü. Emniyetteyken katkı verdiği MOBESE sistemindeki “B” Basri Aktepe idi. TİB’in kuruluşunda da görev yapan Aktepe, dönemin Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu üzerinden Yargıtay’ın telefonlarının dinlenmesi üzerine hakim Hayri Keskin’in TİB’de yapacağı aramalar, TİB yöneticisi Basri Aktepe tarafından engellenmişti. Hakan Fidan’ın MİT’in başına getirilmesinin ardından Basri Aktepe , TİB’e geçti. Genelkurmay’dan MİT’e devredilen GES’in yerine kurulan Elektronik ve Teknik İstihbarat Daire Başkanı olan Aktepe, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ofisinde ele geçirilen dinleme cihazlarını bulan ekibin de başıydı.

Gürcan Balık’ın tutukluluğuna devam

Dışişleri Bakanlığı dönemine Ahmet Davutoğlu’nun özel kalem müdürlüğünü, ardından eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık hakkında “FETÖ üyeliği” iddiasıyla açılan davanın üçüncü celsesi dün görüldü. Duruşmanın başlangıcında hakkındaki iddiaları bir kez daha reddedip, Mehtap Yılmaz’ın gelmemesine dikkat çeken Balık, “Tekrar tutuklanmam için birtakım mekanizmalar harekete geçirildi ve yeniden tutuklandım” dedi.

Mahkeme, Gürcan Balık’ın tutukluluğuna devam kararı verdi. Temmuz ayındaki duruşmada oybirliğiyle tahliye edilen Balık, Akit yazarı Yılmaz’ın konuyu gündeme getirmesi üzerine savcının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.