'FETÖ' soruşturmalarında intihar vakaları artıyor; en az 17 kişi hayatını kaybetti!

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında işlem yapılan kişiler ya da yakınlarından en az 17 kişinin intihar ettiği bildirildi. 4 kişi de intihar girişiminde bulundu. İntiharlar ve intihar girişimlerinden 7’i cezaevlerinde yaşandı.

Yaşamını yitirenlerden 5 kişinin ölümü hakkında şüpheler bulunuyor.

İlk intihar 20 Temmuz'da

Darbe girişiminin ardından ilk intihar haberi, 20 Temmuz’da geldi. Görevden uzaklaştırılan Manisa'nın Ahmetli ilçesi Kaymakamı Necmi Akman koruma polisinin tabancasıyla kendisini başından vurdu.

Müdürü açığa alınırken intihar etti

İkinci intihar haberi, yine 20 Temmuz’da, Ankara’dan geldi. ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde 900 emniyet mensubu açığa alındı. Açığa alınanlar arasında yer alan Güdül Emniyet Müdürü hakkında işlem yapılırken, komiser yardımcısı Mutlu Ç. silahla kendisi vurarak intihar etti.

"Benden de mi şüpheleniyorsunuz?"

Darbe girişimi sonrası Bartın'ın Ulus ilçesine atanan Muhammet Mertoğlu, 22 Temmuz’da odasında yapılan arama sırasında "Benden de mi şüpheleniyorsunuz?" diyerek intihar etti. Mertoğlu'nun, darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Ulus İlçe Emniyet Müdürü Levent Mustafaoğlu’nun yerine, göreve getirildiği belirtildi.

Önleyemediği için bunalıma girdi

22 Temmuz’da, darbe girişimi sırasında Siirt’te yaşanan gelişmeleri önleyemediği için bunalıma giren yarbay Levent Önder, beylik tabancası ile intihar etti. Önder, bir süredir Siirt'teki 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanvekili görevini yürütüyordu.

Açığa alınacağını öğrenince...

Yine 22 Temmuz’da Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nde görevli polis memuru Halil Gök intihar etti. Gök, iddiaya göre dün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınacağını öğrendi. Binanın bodrumunda bulunan malzeme deposuna giden Gök, tabancasını başına dayayıp ateşledi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri Gök’ün öldüğünü belirledi.

Cezaevinde kendini astı

23 Temmuz’da ise, darbe girişiminde bulunduğu gerekçesi ile tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan Yarbay İsmail Çakmak koğuşta kendini asarak intihar etti.

Tankın içinden çıktığı iddia edilmişti

Darbe girişiminde asker üniformasıyla tankın içinde olduğu iddia edilen eski İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Mithat Aynacı 25 Temmuz’da intihar etti. Aynacı, cezaevinde ölü bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü ele geçirmek isteyen askerlere yardımcı olduğu öne sürülen Aynacı, Gezi olayları sırasında güvenlik şube müdürüydü. Aynacı, 1 Kasım 2014'te FETÖ/PDY mensubu olduğu öne sürülerek meslekten ihraç edilmiş, açtığı dava sonucunda mesleğe geri dönmüş ancak kendisine yeni görev verilmemişti.

Polisten kaçarken 4. kattan düştü

Isparta’daki ‘FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen iş adamı Vedat Savlu, 2 Ağustos’ta evine gelen polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken 4. kattan düştü. Polisin çağırdığı ambulansla Özel Şifa Hastanesi'ne götürülen Savlu, kurtarılamadı. Olay yerinde polisin yaptığı incelemede Vedat Savlu'nun binadan attığı bavul bulundu.

Polislerin gözü önünde intihar etti

10 Ağustos’ta, Hatay'da gözaltına alınmak istenen emniyet amiri Ahmet Beşli, polislerinin gözü önünde beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Kanlar içinde yere yığılan Beşli, Emniyet Amirliği’ne çağrılan ambulans ile yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Evli olduğu belirtilen Beşli, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayakkabı ve eşofman bağcığı...

‘FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan infaz koruma memuru Ömer Çubuklu, İzmir 2 No’lu F Tip Cezaevi’nde intihar etti. Çubuklu’nun ayakkabı ve eşofman bağcığı ile kendisini asıp yaşamına son verdiği belirtildi.

İhraçtan sonra tüp gazla yaşamına son verdi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde elektik ve elektronik öğretmenliği yaparken 'FETÖ' soruşturması kapsamında açığa alındıktan sonra meslekten ihraç edilen Mustafa Güneyler intihar etti. Güneyler’in 2 Eylül Cuma gecesi yayımlanan 672 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilmesinin ardından bunalıma girdiği ve evinde tüp gazı açarak intihar ettiği öğrenildi.

Savcının tartışılan ölümü

Bursa’da görev yapan Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Yiğit, ’FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanarak konulduğu Bursa E Tipi Cezaevi’nde 16 Eylül’de ölü bulundu. Çamaşır ipiyle intihar ettiği ileri sürülen Yiğit’in ailesi, savcının ölümünün intihar değil, cinayet olduğunu öne sürdü.

Eşi açığa alınınca...

Kayseri'de anaokulu öğretmeni Ali Derebaşı öğretmen eşinin Gülen cemaati mensubu olduğu iddiasıyla 'FETÖ' den açığa alınmasından sonra görev yaptığı okulda 19 Eylül’de yaşamına son verdi. Derebaşı'nın bir süredir psikolojik rahatsızlık geçirdiği de ileri sürüldü.

İntihar girişimleri

FETÖ soruşturması kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan 4 kişi ya da yakınları intihar girişiminde bulundu.

Boğaziçi Köprüsü'nden atlamak istedi

İntiharların en yoğun yaşandığı gün olarak göze çarpan 22 Temmuz’da, Kuleli Askeri Lisesi'nde görevli Kurmay Albay Birkan Çörez Boğaziçi Köprüsü’nün korkuluklarına çıkarak intihar etmek istedi. Çörez, müzakereci polislerin 2 saatlik çabasının sonunda ikna oldu ve intihar etmekten vazgeçti.

Eşi gözaltına alındı, boğazını kesti

Denizli’de ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan işadamı M.G.’nin eşi 42 yaşındaki Sevim G., 16 Ağustos’ta boğazını bıçakla keserek intihara teşebbüs etti. Sevim G.’nin, Denizli’de bir etiket firmasının ortağı olan eşi M.G.’nin gözaltına alınmasını kabullenemediği için intihara kalkıştığı ileri sürüldü.

Savcı eşinden ilaçlı teşebbüs

26 Ağustos’ta Burdur'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cumhuriyet savcısı Ümit Ünal'ın tutuklanmasının ardından eşi Medine Ünal, ilaç içerek intihar girişiminde bulundu.

Oda arkadaşları kurtardı

FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri’de tutuklanan H.H, 1 Eylül’de Kayseri’den gönderildiği Nevşehir E tipi kapalı cezaevinde intihar girişiminde bulundu. H.H’nin oda arkadaşları olayı fark etmesi üzere cezaevi görevlilerine haber verdi. H.H’ye ilk müdahale cezaevinde yapılırken daha sonra cezaevine çağrılan 112 ekiplerince ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Açığa alınan 12 bin 801 polis arasındaydı

Mersin'de 'FETÖ' ile ilişkili olduğu gerekçesiyle açığa alınan 12 bin 801 polis arasında yer alan 26 yaşındaki Adem Tıraş, 4 Ekim’de parkta tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Emniyetin temizlik malzemeleriyle intihar!

10 Ekim’de Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü taraından ‘FETÖ’ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan astsubay, tuvalette bulunan temizlik malzemelerini içerek yaşamına son verdi.

Oğlu tutuklanan imam kendini öldürdü

Mersin'de öğretmen oğlu ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan cami imamı 53 yaşındaki Hasan Taştan, 11 Ekim’de yaşamına son verdi.

Açığa alınınca kendini astı

Adıyaman'da, ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında açığa alınan Adıyaman Cezaevi İnfaz Kurumu’nda görevli gardiyan, bugün sabah saatlerinde kendisini merdiven boşluğuna asarak intihar etti.