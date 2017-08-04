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'FETÖ' sanıklarının giyeceği 'tek tip' kıyafetin rengi belli oldu

Adalet Bakanlığı'nca yürütülen 'tek tip' kıyafet çalışması tamamlandı

04 Ağustos 2017 15:10

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 'FETÖ' sanıklarına yönelik süren yargılamalar sırasında sanıkların, 'örgüt propagandası içeren mesajların yer aldığı' öne sürülen kıyafetlerle duruşmaya çıkmasıyla gündeme gelen "tek tip" kıyafetlerin rengi belli oldu.

Adalet Bakanlığı'nca yürütülen çalışma kapsamında gömlek ve pantolonlu tek tip kıyafetin giydirilmesi uygun bulunarak badem kurusu rengi tercih edildi.

Yapılan toplantılarda Türkiye'nin iklim şartlarına daha uygun olacağından duruşma elbiselerinin alpaka kumaştan üretilmesi gündeme geldi.

Badem kurusu rengiFarklı renk seçeneklerinin yanı sıra gömlek ve pantolonlu takım ile önü fermuarlı tulum olmak üzere 2 tip örneğin masaya yatırıldığı çalışmalarda, tutuklu FETÖ sanıklarına gömlek ve pantolonlu tek tip kıyafetin giydirilmesinin uygun olacağı görüşü ağırlık kazandı.

 

Kıyafetler badem kurusu renginde

 

Bandırma ve Bursa Açık Cezaevi İşyurtlarındaki tekstil atölyelerinde dikimi yapılması planlanan söz konusu kıyafetlerin modellerinin deneme amacıyla dikimine başlandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda tutuklu sanıklara tek tip kıyafet giydirilmesi yönünde karar alınırsa işyurtlarındaki mahkumlarca üretilecek badem kurusu rengindeki yaklaşık 50 bin kıyafet, 'FETÖ' sanıklarının bulunduğu cezaevlerine gönderilecek.

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