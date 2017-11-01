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FETÖ sanığı üniversite öğrencisine 7.5 yıl hapis cezası

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturnması kapsamında tutuklanan üniversite öğrencisi Kemal Bingöl yargılandığı mahkemede silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

01 Kasım 2017 18:12

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturnması kapsamında tutuklanan üniversite öğrencisi Kemal Bingöl yargılandığı mahkemede silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce üniversite öğrencisi Kemal Bingöl polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu olarak yargılanan Kemal Bingöl, bügünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık, mahkeme heyetine verdiği ifadesinde üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Sanık ifadesinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti Bingöl\'ü \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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