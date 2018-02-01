T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ sanığı polise 7.5 yıl, eşine 6 yıl 3 ay hapis cezası

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında dava açılan tutuklu sanık eski polis memuru Ahmet Ceran'a 7 yıl 6 ay, tutuksuz yargılanan eşi Kevser Ceran'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

01 Şubat 2018 16:08

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında dava açılan tutuklu sanık eski polis memuru Ahmet Ceran\'a 7 yıl 6 ay, tutuksuz yargılanan eşi Kevser Ceran\'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ahmet Ceran, uzun tutukluluk süresi ve sağlık sebepleri dikkate alınarak, tahliye edildi. 
Sivas 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Ceran ile tutuksuz yargılanan eşi Kevser Ceran ve avukatları katıldı. Önceki ifadelerini tekrarladığını belirten Ahmet Ceran, \"Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum\" dedi.
Mahkeme heyeti, eski polis memuru Ahmet Ceran\'a \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 7 yıl 6 ay, eşi Kevser Ceran\'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, Ahmet Ceran\'ı uzun tutukluluk süresi ve sağlık sebeplerini dikkate alarak, tahliye etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHASİVAS FETÖPDYAhmet CeranKevser CeranAğır Ceza MahkemesiMahkemeHeyet Ahmet Ceran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24