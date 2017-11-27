FETÖ sanığı öğretmenlere hapis cezası

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 16 öğretmenden 9\'u 2 yıl 1 ay ile 12 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı, 7\'si ise beraat etti.

Eskişehir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün yapılan duruşmaya 3\'ü tutuklu olan 16 sanık ile avukatları katıldı. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İsmail M.\'ye bildiklerini açıklaması durumunda kendisine verilecek cezada indirim uygulanacağını belirtti. İsmail M., verdiği ifadelerinin doğru olduğunu söyleyerek, \"Suçsuzum, beraatımı istiyorum\" dedi. Mahkeme heyeti İsmail M.\'yi 12 yıl, Nurcan M., Mustafa E., Bahtişen E. ve Suat B.\'yı 6\'şar yıl 3\'er ay, Mehmet Y., Selami P., Üzeyir Ş. ile İsmail Kayalı\'yı da 2\'şer yıl 1\'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, diğer sanıklar Şerif U., Osman E., Halil Ö., Fahrettin Y., İsmail Y., Zeki M. ve Cemal Ö.\'ün ise beraatına karar verdi.