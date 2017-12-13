FETÖ sanığı öğretmeni asker yapmak istemişler

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ve ByLock kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski ingilizce öğretmeni Tuğçe U., \"Üniversite mezunlarıyla ilgilenen örgüt üyesi Elif K., askeri sınava girmemi istedi. Ancak ben kendi isteğimle sınava girdim ve kazanamadım\" dedi.

Polisin kentte yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen, özel okulda ingilizce öğretmeni Tuğçe U. gözaltına alındı. Şüpheli, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi\' olduğu iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Tuğçe U., bugünkü duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyetine etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirten sanık, \"Karabük\'te üniversiteden mezun olduktan sonra örgüt üyesi olan ve üniversite mezunlarından sorumlu olan Elif K. benden askeri okul sınavlarına girmemi istedi. Ancak ben onların isteğiyle değil kendi istediğmle sınava girdim ve kazanamadım. Benim cep telefonuma ByLock\'u Duygu A. adlı kişi yükledi. Kendisi sohbet ablasıydı. Pişmanım, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.