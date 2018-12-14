T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ sanığı muhasebeciye 7,5 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada 'Örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan muhasebeci, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

14 Aralık 2018 18:42

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada \'Örgüt üyesi\' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan muhasebeci, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuksuz sanık Öner A., ile avukatı hazır bulundu. \'Örgüt üyesi\' olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan FETÖ şüphelisi muhasebeci, üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Örgüt üyesi olmadığını öne süren Öner A., \"Örgüt üyesi değilim. İrtibatım olmadı. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum\" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Öner A.\'yı, \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ,İstinaf ve Yargıtay sürecini göz önünde bulundurarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Samed Aydın SUNKAYSERİ DHA KAYSERİ FETÖPDYAğır Ceza MahkemesiFETÖSuçsuzum BeraatimiMahkemeYargıtay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24