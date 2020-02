FETÖ sanığı Memduh Boydak: Devletimden özür bekliyorum

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8\'inci kez hakim karşısına çıkan Boydak kardeşlerin yargılanmasına bugün de devam edildi. Tutuklu sanıklardan Memduh Boydak, \"Ben devletimden özür dilemiyorum, özür bekliyorum\" dedi.

2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 2\'nci gününde tutuklu sanıklar Memduh ve Şükrü Boydak kardeşler ile tutuksuz sanıklar Bekir, İlyas, Erol ve Mustafa Boydak, Murat Bozdağ ve Halit Bayhan hazır bulundu. Tutuklu sanık Boydak Holding yönetim kurulu eski başkanı Hacı Boydak ise, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

\'TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİ İLE YARGILANMAKTAN IZDIRAP DUYUYORUM\'

Boydak Holding yönetim kurulu eski başkanı Hacı Boydak, \"Tüm hayatımızı, vatanımıza ve milletimize hizmet için geçirdim. Terör örgütü üyeliği ile yargılanıyorum. Bundan da büyük ızdırap duyuyorum. Ceza alacağım korkusuyla yalan söyleyemem her şeyi başından beri anlattım. Darbe yapanların Allah belasını versin\" dedi. İradesini kimseye ipotek etmediğini de dile getiren Hacı Boydak, \"Biz terörist değiliz. Hayırsever bir aileyiz. Her yere yardım yaptık. Yalnızca bir dönem cemaat olarak, anılan yapıya yardım yapmadık. Yardım isteyen herkese yaptık. Kimseden para toplamadım. Koskoca işadamıyım. Kimden para isteyeyim? Herkes benden para istiyordu. Vakıf, dernek, cemaat ayırt etmeden yardım yaptığımız için yargılanıyoruz. Toplum menfaatine çalıştığına inandığım birçok yere yardım ettim\" dedi.

\'TUTUKLU DEĞİL TUTSAĞIM\'

Cezaevinde tutsak olduğunu söyleyen Hacı Boydak, \"Karşınızda bir tutuklu olarak değil tutsak olarak yer alıyorum. Kararınız ne olursa olsun tutsaklığıma son vermenizi istiyorum. Sağlık koşulları nedeniyle tahliyemi istemiyorum. Bu benim için çok onur kırıcı bir durum. Üniversite eğitimimi bitirmek istiyorum. Eğer tutukluluk durumum devam edecekse, sınav hakkımın verilmesini istiyorum\" dedi. Holdinge müsadere istenmesine karşı çıkan Hacı Boydak, \"Atamdan miras kalmış, emeğim ve alın terimizle büyüttüğümüz şirketimize müsadere talebini kabul etmiyorum. Helalinden kazandığımız şirketimizin müsadere talebinin reddini istiyorum\" diye konuştu.

Memduh Boydak elinde dövizlerle savunma yaptı. \'Dikkat radar\' yazan döviz ile savunmasına başlayan Memduh Boydak, Boydak ailesinin yaşadığı durumun bu olduğunu ifade etti. İş için birçok kez ABD\'ye gittiğini de kaydeden Boydak, bunların birinde Fetullah Gülen\'i ziyaret ettiğini söyledi.

\'ŞÜKRÜ ABİM DEVLETTEN ÖZÜR DİLEDİ AMA BEN DİLEMİYORUM\'

Şükrü Boydak\'ın dünkü savunmasında devletten özür dilediğini anımsatan Memduh Boydak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Ben devletimden özür dilemiyorum. Devletimden özür bekliyorum. Kırgınım. Bu durumu da devletime baş kaldırma olarak, algılamayın. Devletimi, milletimi seven birisiyim. Araba ve sevgili koleksiyonu yapmadım. İmkanım da vardı. Bir tane sevgilim vardı. O da şu an evimde. Hayırseverlikte yarıştım. Hayırseverlik koleksiyonu yaptım. Bu koleksiyonun paketi de ahirette açılacak. Bu ülkeden bir dolar para kaçırmadım. Kim kaçırdıysa Allah belasını versin. Benim ailemden teröristin \'t\'si bile çıkmaz \"

Mahkeme heyeti duruşmanın öğleden sonra devam etmesi için ara verdi.