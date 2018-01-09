FETÖ sanığı kurmay yarbaydan 'Komodor atış yapmamı emretti' iddiası

Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - DONANMA Komutanlığı\'ndaki darbe girişimi davasında yargılanan ve meslekten ihraç edilen Kurmay Yarbay Arif Çırtlık, 15 Temmuz gecesi savaş gemisinden ateş ettirmesiyle ilgili komodordan emir aldığını söyledi. Çırtlık, \"Komodorumuz Önder Öngör, beni arayarak, uzaktan ses amaçlı atış yapmamı emretti. 3 atım olarak atış yaptık. Atışı tekrar etmemi söyledi. Tekrar atış girişiminde bulundum; ama toplardaki arıza nedeni ile atış yapamadık\" dedi.

Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı\'ndaki eylemlere ilişkin 50\'si tutuklu 13\'ü firari 87 sanığın yargılandığı Donanma davası, Kocaeli Kandıra Kapalı Cezaevi Kurumları yerleşkesinde bulunan 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülmeye devam edildi. Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık, meslekten ihraç edilen Kurmay Yarbay Çırtlık, savunma yaptı. 15 Temmuz\'da \'TCG Salih Reis\' gemisinin komutanı olan Çırtlık, talimat verilmesi üzerine gemiyi seyre kaldırdığı, tüm emir ve talimatları sorgulamadan uyguladığı, darbecilerle birlikte hareket ettiği, kendisine verilen Marmara Denizi\'nde darbecilerin kararlılığını göstermek amacıyla 3 atım top atışı yapılması talimatını yerine getirerek İstanbul Moda açıklarında 3 atım top atışı yaptırdığı, tekrar 3 atım daha atış yapması yönündeki talimat doğrultusunda atış yaptırmak istediği, ancak topun arıza vermesi sebebiyle atışın yapılamadığı, \'sıkıyönetim direktifi\' ve \'atama listesi\' ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu suçlamalarına karşılık savunmasını yaptı.

\'DURMAMAMIZ SÖYLENDİ\'

FETÖ/PDY üyeliğini ve darbe girişimi suçlamalarını kabul etmeyen Çırtlık, seyre kalktıklarında denizden \'imdat\' sesi geldiğini söyledi. Çırtlık, \"2 kişinin yüzdüğünü gördük. Bize \'kesinlikle durmamamız\' söylendi. Durumu deniz emniyetine bildirdik. Sudaki adamların hayati tehlikesi yoktu, yüzüyorlardı. Biz yolumuza devam ettik. Gemi kumandasını ben yaptım. Normal şartlarda subaylara devretmem gerekirdi\" dedi.

Boğaz Köprüsü\'nün kapatıldığını askerlerden duyduğunu ileri süren Çırtlık, \"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın konuşmasını dinlettiler. Darbe girişimi haberlerini ben göremiyordum; ama bana rapor ediyorlardı. Benim görevim geminin emniyetini sağlamaktı. Gölcük\'ten haberler geldi. Ateş açıldığı, halkın toplandığı söyleniyordu. Bunlar, beni endişelendirdi\" diye konuştu.

\'KOMODOR ATIŞ YAPMAMI EMRETTİ\'

Top atışları yaptığına dair iddiaları yanıtlayan Çırtlık, \"Komodorumuz Önder Öngör, beni arayarak, Donanma Komutanı\'nın \'Yavuz\' gemisine gittiğini söyledi. Benim de uzaktan ses amaçlı atış yapmamı emretti. İstanbul\'a doğru intikal ediyordum. Atış planı için tekrar komodorumuzu aradım. Atışın karaya değil, boş deniz alanına mümkünse havaya yapılmasını istedi. Mala ve cana zarar gelmeden sadece ses atışı olması için emir verdi. 05.31\'de 3 atım olarak atış yaptık. Atışı komodora rapor ettim. 06.30 sularında tekrar arayarak atışı tekrar etmemi söyledi. 07.30 sularında tekrar atış girişiminde bulundum. Ama toplardaki arıza nedeni ile atış yapamadık. Bunu komodorumuza rapor ettim\" dedi.

\'SORUŞTURMA YAŞACAĞIMI TAHMİN ETTİM\'

Telsizlerden \'Gölcük\'e gelmeyin, gelirseniz gemilere ateş edilecek\' anonsu yapıldığını kaydeden Çırtlık, \"Komutanımı aradım, Gölcük\'ün emniyete alındığını söyledi. Ardından da telsizden anons geldi. 15.00 sularında Gölcük\'e limana vardık. Limana geldikten sonra saat 16.00\'da amiral Ahmet İskender Yıldırım toplantı düzenledi. O gece itaat edilen emirler dolayısıyla suçlayıcı tavırlar sergileniyordu. Ertesi gün yeniden toplantı düzenledi. Toplantıda konuşmalar sertti. O toplantıdan sonra o gece yaşananlarla alakalı soruşturma açılacağını tahmin ettim. Görevden alma, en kötüsü gözaltına bile alınırım; diye düşündüm. O dönem donanma komutanı olan Veysel Kösele\'nin odasına gittim. Bütün yaşananları ona da anlattım. 20 gün görevime devam ettim. Sonra gözaltına alındım\" diye konuştu.