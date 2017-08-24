FETÖ sanığı hakim: Aboneliğimi Trabzonspor'un durumu kötüye gidince iptal ettirdim

Hümeyra PARDELİ / ERZURUM, (DHA) - FETÖ/ PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski Erzurum kadastro hakimi Şenol Demir, iddianamede delil olarak gösterilen örgüte ait kanalların yayından çıkarılması üzerine Digitürk aboneliğini iptal ettirmesini, \"Aboneliğimi Trabzonspor\'un ligdeki durumu kötüye gidince iptal ettirdim. O dönem üst üste 3 maç kaybetmişti, iptal etme dilekçemde de aynı gerekçe var\" diye açıkladı.

Darbe girişimi sonrası görevden alınan Kadastro hakimi Şenol Demir 20 Temmuz 2016\'da tutuklandı. 29 Kasım 2016\'da meslekten ihraç edilen Şenol Demir hakkında Erzurum 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock\'u 14 Ağustos 2014 tarihinde kullanmaya başladığı belirlenen Şenol Demir\'in \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, Şenol Demir\'in 15 Temmuz günü Erzurum Adliyesi\'ndeki güvenlik kameralarında FETÖ\'den tutuklanan Cumhuriyet Savcıları Can Bayır, Osman Nesuh Yıldız ve Mehmet Çabuk ile görüştüğüne yer verildi.

\'BENİ TUTUKLAYAN HAKİMLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜM\'

3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına başlanan Şenol Demir, suçlamaları kabul etmedi. ByLock\'u kullanmadığını iddia eden Şenol Demir, MİT raporunun istihbari bilgi niteliğinde olduğu için delil olarak kullanılamayacağını söyledi. İddianamede meslekten ihraç edilen kişilerle telefon görüşmesi yaptığına dair bilgiler yer aldığını hatırlatan Demir şunları söyledi:

\"HTS kayıtlarında konuştuklarımın 15- 20\'si meslekten ihraç edilen. 30- 40\'ı ise hala görevde olan kişiler. Adliye güvenlik kamera kaydını inceleyemedim. Ancak diğer günler keşifte olduğum için adliyede kaldığım o tek günde arkadaşları ziyaret ediyordum. Hatta o gün beni tutuklayan Ali Çobanoğlu ile de görüşmüştüm. Belki sizlere de \'hoş geldiniz\' ziyaretine gelmiş olabilirim. Kanser hastasıyım tahliyemi talep ediyorum.\"

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Yakup Taşlıova \"Ben kendimi göremedim ama belki gelmişsiniz, görüşmüş olabiliriz\" diye karşılık verdi.

DİGİTÜRK ABONELİĞİ İPTALİ

Şenol Demir, iddianamede delil olarak gösterilen örgüte ait kanalların yayından çıkarılması üzerine Digitürk aboneliğini iptal ettirmesini de, \"Digitürk aboneliğimi Trabzonspor\'un ligdeki durumu kötüye gidince iptal ettirdim. O dönem üst üste 3 maç kaybetmişti, iptal etme dilekçemde de aynı gerekçe var\" diye açıkladı.

SAĞLIK RAPORU ALINACAK

Mahkeme heyeti, sanık avukatının mahkemeye sunduğu sağlık raporlarının büyük bölümünün 2012 yılı olması, son alınan tek raporun ise 2015 yılına ait olmasını dikkate alarak Şenol Demir\'in hastaneye sevkinin sağlanarak yeniden rapor aldırılmasını, cezaevi koşullarının hastalığını etkileyip etliyemeyeceğinin sorulmasını istedi. Heyet, Şenol Demir\'in tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi.

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