FETÖ sanığı eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı suçlamaları kabul etmedi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturmasmı kapsamında tutuklanan ve 3 kez müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılanan eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer suçlamaları reddederek, \"Ankara\'dan bot komutanlarının beni aşarak arandığını öğrendim. Mühimmatın yüzde 10\'unu patlatarak kargaşa çıkarmaları istenmiş. Bunun üzerine Ankara ile irtibatlarını kesmelerini söyledim\" dedi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay önce Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına yönelik FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında içlerinde eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer, emekli Albay Hakan Kaya ve içlerinde rütbeli askerlerin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden içlerinde Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdamli Albay Murat Özer\'in de bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Samsun 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde haklarında \'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs\', \'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs\', \'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs\' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan da 15\'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 2\'si tutuksuz 13 sanığın yargılanmasına bugün başlandı. Mahkeme heyetine ifade veren tutuklu sanık Sahil Güvelik Karadeniz Bölge eski Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer, \"Evimde istirahat ettiğim sırada saat 22.30 sılarında Hareket Şube Müdürüm Albay Hakan Kaya ve İstihbarat Şube Müdürüm yüzbaşı Süleyman Ercan beni arayıp, İstanbul ve İzmir bölgesinde personelin birliklerine çağrıldığını, hareketlenmeler olduğunu ve bizimle ilgili bir şey olup olmadığını sordular. Bunun üzerine ben de \'bana ulaşan bir şey yok\' deyip istirahat etmeye devam ettim\" dedi.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI \'SİLAHLI KUVVETLER YÖNETİME EL KOYDU\' DEDİ

Sanık Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge eski Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer,

23.45 sılarında Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem\'in kendisini cep telefonundan aradığını, Silahlı Kuvvetlerin yönetime el koyduğunu gereğini yapacaklarını söylediğini belirterek, \"Bunun üzerine askeri litaratür çerçevesinde \'emredersiniz\' diyerek sivil kıyafetle kendi aracıma binerek karargaha gittim. Karargaha geldiğimde Albay Hakan Kaya ile görüştüm ve bana neler olduğunu sorduklarında bilmediğimi söyledim. 00.12 sıralarında odama gelen yüzbaşı Mert Küçük, Ankara\'dan Sahil Güvenlik Komutanlığı Hareket Merkezi\'nden telefon geldiğini, Emir Nazlı isimli bir binbaşının aradığını; \'Komutan Amirali Hakan Üstem\'in emri olduğunu elimizdeki bot ve gemilerin ivedilikle sefere çıkarılması gerektiğini, liman giriş ve çıkışlarının deniz hudut kapılarının kontrol edilmesini söyledi. Yazılı emrin daha sonra geleceğini belirtti. Ben de Ankara\'dan gelen emri rutin bir emir gibi personele iletmelerini bot ve gemilerle sefere çıkmalarını söyledim\" diye konuştu.

YAZILI EMİR 01.08\'DE ANKARA\'DAN ÇIKTI

Mert Küçük\'ün Harekat Merkezine giderek emri oradaki görevlilere ilettiğini söyleyen Özer, \"Samsun\'dan TCSG-30 numaralı nöbetçi olan botu kaldırmasını söyledim. Onda silah yoktu. Ankara\'nın emri Sinop ve Fatsa Bot Komutanlıklarına iletilmiş. Dost Gemisi ve biriliğimzideki 3 gemiye talimat vermedim. Yazılı emir saat 01.08\'de Ankara\'dan çıktı. bizim sisteme 01.15\'te gelmiş. Bana getirilişi 01.20 ya da daha sonradır. Yazılı emri görünce bir terslik olduğunu anladım. Ben emri getiren görevliye, Hakan Kaya ve Süleyman Ercan\'a götürmesini söyledim. Onların da değerlendirmesini istedim. Bu emrin kanuna aykırı olduğunu kararlaştırdım botlara geri dönemeleri emrini verdim. Ankara ile bundan sonra kesinlikle temasa geçmemelerini sadece bizimle irtibatlı olmalarını söyledim. Hakan Üstem\'in bizi aramasını anlamlandıramıyorum. Çünkü sahil güvenliklerin darbeye iştirak edecek güç ve kabiliyeti yoktur. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken telefonla görüştük. Eken, bana \'yazılı emir gelip gelmediğini sordu.Geldiğini söyledim. Ben onun sıkı yönetim direktifinde olduğunu bilmiyordum. Başkaca bir görüşmem olmadı\" dedi.

MÜHİMMATIN YÜZDE 10\'UNU PATLATMALARI İSTENMİŞ

Hakan Albay\'ın merakından dolayı olup biteni anlamak için Trabzon Deniz Komutanlığı\'ndan sıkı yönetim direktifi istediğini belirten Özer, \"Sistem üzerinden bize atmışlar. Ne olup bittiğini anlamak için bize bağlı Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı\'ndan Hakan Kaya vasıtasıyla sıkı yönetim direktifini getirttirdik. Bizim Sahil Güvenlik Komutanlığımıza adresli orayı muhattap alınarak gelmiş bir emir değil. Orada yanyana bir deniz komutanlığı var. Deniz Komutanlığına iletilmek üzere biz onların haber merkezi nöbetini de tutuyoruz. Mesajlar ortak bize de geliyor. Direktifi ben ve Hakan Albay haricinde kimse görmedi. Ankara\'dan bot komutanlarının beni aşarak arandığını öğrendim. Mühimmatın yüzde 10\'unu patlatarak karargaşa çıkarmaları istenmiş. Ankara ile irtibatlarını kesmelerini söyledim\" diye konuştu.

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