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FETÖ sanığı eski ÖSYM Başkanı hakim karşısına çıktı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY davasında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanı (ÖSYM) Ali Demir'in de olduğu 4 sanığın ifadeleri alındı

29 Ocak 2018 21:58

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY davasında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanı (ÖSYM) Ali Demir\'in de olduğu 4 sanığın ifadeleri alındı.
2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanıklardan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, öğretim üyesi Ömer P., Engin Y. ve Hüseyin A. duruşmada hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını ve tahliyelerini talep etti. Hakkında askeri lise sınav sorularını çaldırma suçundan dava açılan Ali Demir, mahkemeye yazılı savunma verdi. Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi, gizli tanık ifadesinin alınması kararlaştırdı. Ayrıca E.Ç hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı 10 Mayıs’a erteledi. 

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