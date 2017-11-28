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FETÖ sanığı emniyet müdürüne 8 yıl hapis cezası

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Sefa Kır, mahkemece, 8 yıl 1 ay 6 gün hapis cezasına çarptırıldı

28 Kasım 2017 16:57

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan 4\'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Sefa Kır, mahkemece, 8 yıl 1 ay 6 gün hapis cezasına çarptırıldı. 
Samsun Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü\'nde görev yapan 4\'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Sefa Kır, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildi. Örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı tespit edilen Kır, 5 ay önce polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kır, tutuklanarak, cezaevine konuldu. 
Samsun 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu olarak yargılanan Sefa Kır, karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyetine ifade veren Kır, suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanığın ifadesinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Kır\'ı \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 8 yıl 1 ay 6 gün hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

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