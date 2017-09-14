FETÖ sanığı: Darbeyi eniştemizden öğrendik

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Çal İlçesi öğretmen yapılanmasına yönelik 3\'ü tutuklu 18 sanığın yargılandığı 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki dava başladı. Duruşmada, tutuksuz sanıklardan Bilgin U., \"Darbeyi, bize misafirliğe gelen eniştemizin bir arkadaşının onu aramasıyla, öğrendik\" dedi.

Sanıklar, 17-25 Aralık olaylarından sonra Bank Asya\'ya 2014 ve 2015 yıllarında neden yüklü miktarlarda para yatırdıkları sorusuna, bunların ailelerinin verdikleri paralar olduğunu belirtip, FETÖ\'nün talimatıyla yatırmadıklarını ileri sürdü.

Kongre ve Kültür Merkezi\'nde oluşturulan Denizli 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlayan duruşmaya sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı. FETÖ/PDY örgütünün Çal öğretmen yapılanmasına yönelik 3\'ü tutuklu 2\'si firari 18 sanığın yargılandığı davada, sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından iddianame okundu. Duruşmada, ilk savunmayı tutuklu sanık Ayşegül Ö. yaptı. Savunmasında örgüt üyesi olduğu suçlamalarını kabul etmeyen Ayşegül Ö., 7 aydır tutuklu olduğunu, aile düzeninin bozulduğunu, 20 aylık olan bebeğini emziremediğini söyledi. Mahkeme salonunda ağlayarak savunmasına devam eden Ayşegül Ö., mahkeme başkanının \'Fethullah Gülen\'in Bank Asya\'yı kurtaralım\' talimatına uyup para yatırıp yatırmadığını sorusuna ise, 2014 Eylül ayında ailesinin verdiği 23 bin lirayı yatırdığını, bu parayı da düğün masrafları için kullandığını söyledi.

\'BYLOCK\'U İNTERNETTEN İNDİRDİM\'

Mahkemede savunma yapan diğer tutuklu sanık Eşe A., daha önce tutuklandığında savcılıkta ve mahkemede verdiği ifadelerinin baskı altında alındığını ve kabul etmediğini belirtip, örgütün şifreli haberleşme sistemi olan ByLock\'u merak ettiği için cep telefonuna internetten indirdiğini, açamayınca da sildiğini iddia etti. Eşe A., öğretmen olduğu için teknolojiye meraklı olduğunu ifade edip, \"ByLock\'u merak ettim ve telefonumun internetinden yükledim. 2014 yılında yüklemiş olabilirim. Sonra programı açmayı denedim, açılmayınca da sildim. FETÖ\'ye ait dergi ve gazeteleri okullardaki derslerde kaynak olarak kullandığım için alıyordum\" dedi. Bank Asya\'daki hesap hareketleri sorulan Eşe A., \"Aileme borç vermiştim. Ailem hayvanlarını satıp bana borçlarını ödedi. Ben de aldığım 17 bin lirayı Eylül 2014 tarihinde bankaya yatırdım. FETÖ\'nün talimatıyla yatırmadım\" dedi.

\'DARBEYİ ENİŞTEMİZDEN ÖĞRENDİK\'

Duruşmada savunma yapan ve aynı davada eşi de kendisi gibi tutuksuz yargılanan sanık Bilgin U., darbeyi eniştelerinden öğrendiğini söyledi. Ev aramasında örgüte ait kitapların bulunduğunun sorulması üzerine Bilgin U., \"İstanbul\'da komşumuz evini taşıyordu kitapları atacağını söyleyince bana vermesini istedim. Kitapları, \'Çöpe gitmesin\' diye aldım. Öğretmen arkadaşlarım benimle dalga geçtiği için Aktif-Sen Sendikası\'na üye oldum. Darbe girişiminden sonra istifa ettim. Darbe gecesi Muğla\'da eşimin ailesinin yanındaydık. Darbeyi, bize misafirliğe gelen eniştemizin bir arkadaşının onu aramasıyla, öğrendik\" dedi.

Mahkeme başkanı tarafından Bank Asya\'ya 17-25 Aralık oylarından sonra neden yüklü miktarlarda para yatırdığı sorulan Bilgin U., \"Bank Asya\'yı faizsiz olduğu için tercih ettik. Buraya 2013 Aralık ayında 15 bin, 2014 Ocak\'ta 41 bin lira, 2015 yılında 85 bin lira para yatırdım. Bu paraları asla FETÖ\'ye destek olsun diye yatırmadım. Bu paralar ailemden miras kaldı ve otomobilimizi sattık, onların parası\" diye konuştu.

\'TUTUKLANSAYDIM DELİRİRDİM\'

Tutuksuz sanıklardan Cemil Y. de savunmasında öğretmenken ihraç edildiğini için pazarcılık yapmaya başladığını belirterek, \"Görevde olduğum dönemde öğrencilerle sorunlar yaşadığım için psikolojim bozuldu. Eğer tutuklansaydım herhalde delirirdim. Okulda bir öğrencimle sorunum oldu. Hakkımda soruşturma açıldı. Avukata ihtiyacım oldu. Sendikadaki arkadaşlar da avukat tutacaklarını söylediler. Devletin resmi sendikası olduğu için ben de üye oldum. Sendika için darbe girişimine kadar bir sıkıntı yoktu. Darbe gecesi uyuyordum. Selayı duyunca uyandım. Birinin öldüğünü sandım. Ölen olmadığını öğrenince vurup kafayı tekrar uyudum\" dedi. Mahkeme heyeti tarafından eşiyle nasıl tanıştığı ve evlendiği sorulan Yıldız, \"Aynı mahallede oturuyorduk, çeşme başında gördüm beğendim, evlendik\" diye yanıtladı.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.



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