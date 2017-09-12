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FETÖ sanığı: Ben, olsam olsam kız örgütüne üye olurum

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçunda tutuksuz yargılanan tornacı Abdulsamed Arslantaş, "FETÖ örgütüne üye değilim

12 Eylül 2017 18:28

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'silahlı terör örgütü üyesi olma\' suçunda tutuksuz yargılanan tornacı Abdulsamed Arslantaş, \"FETÖ örgütüne üye değilim. Ben olsam olsam kız örgütüne üye olurum\" dedi.
Kayseri 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davalarda aralarında İncesu İlçesi eski Emniyet Müdürü Ziya Çalışkan\'ın da bulunduğu 3\'ü tutuklu 5 sanık ayrı ayrı hakim karşısına çıktı. Örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılanan torna işçisi Abdulsamed Arslantaş, \"Benim terör örgütü üyesi olmam mümkün değil. Ben olsam olsam kız örgütüne üye olurum. Aldığım aylığı kızlarla yiyen birisiyim. Ömrüm boyunca örgüt bilmem. Bir örgüt bilirim o da kız örgütüdür\" dedi.
Yaklaşık 7 aydan bu yana tutuklu bulunan İncesu eski Emniyet Müdürü Ziya Çalışkan ise savunmasında, \"30 yıldır bu ülkeye severek hizmet ettim. Terör örgütü ile bağdaştırılmam beni üzüyor. Behzat Ç.\'deki gibi sokaklarda görev yapan bir polis idim. Bana iftira atıldı\" diye konuştu.
Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu sanıklar Ziya Çalışkan, Naim Yıldırım, Metin Ak, tutuksuz sanıklar Abdulsamed Arslantaş ve Yusuf Şerifoğlu\'na \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçlarında ayrı ayrı 6\'şar yıl, 3\'er ay hapis cezası verildi.

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