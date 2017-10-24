FETÖ sanığı araştırma görevlisine 12 yıl, öğretmen eşine 6 yıl 3 ay hapis

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) araştırma görevlisi Burak Yasin Yılmaz 12 yıl, öğretmen eşi Ümmühan Yılmaz 6 ay 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne yardım sağlamak\' suçlarından yargılanan Araştırma Görevlisi Burak Yasin Yılmaz ile öğretmen eşi Ümmühan Yılmaz bugün yapılan duruşmada suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanık Burak Yasin Yılmaz savunmasında, \"Ben mahkemeye çıkana kadar iddianamemi göremedim. \'Mahrem İmam\' suçlamasını kabul etmiyorum. Bu yapıyla hiçbir bağlantım yok. Beraatımı istiyorum\" dedi.

Tutuksuz yargılanan Burak Yasin Yılmaz\'ın eşi Ümmühan Yılmaz ise \"Günde 23 saat ByLock kullandığım söyleniyor. Benim bir buçuk yaşında çocuğum var. Bir gün içerisinde bu kadar süre ByLock kullanmam mümkün değil. Suçlamaları kabul etmiyorum\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Burak Yasin Yılmaz\'a \'terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne yardım sağlamak\' suçlarından 12 yıl, eşi Ümmühan Yılmaz\'a ise ByLock programını kullanmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.