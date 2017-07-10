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'FETÖ' sanığı 8 akademisyen tahliye edildi

Adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararıyla...

10 Temmuz 2017 16:14

Eskişehir'de 28'i tutuklu 40 akademisyenin yargılandığı 'FETÖ' davasında 8 akademisyen tahliye edildi.

'FETÖ' soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) görevli 40 akademisyenin yargılanmasına Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıldı. 28'i tutuklu 40 kişinin yargılandığı duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan 8'inin adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi. 

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