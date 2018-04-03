'FETÖ' sanığı 5 iş insanına hapis cezası

Kayseri'deki 'FETÖ' soruşturması kapsamında yargılanan 5 iş insanından 2’sine ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan 15’er yıl, 3'üne ise ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden 11 yıl 3 ay ile 14 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanıklar Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu, Ahmet Türkmen, Mehmet Filiz ile Mehmet Fındık hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanıklardan iş insanları Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu’nu istinaf yolu açık olmak şartıyla ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan 15’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Ahmet Türkmen’i ‘silahlı terör örgütü üyeliği'nden 14 yıl 3 ay, Mehmet Fındık’ı ise 11 yıl 10 ay 15 gün hapse çarptırdı. Mehmet Filiz’in de ‘silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 11 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Tüm sanıkların mevcut durumlarının devamı kararlaştırılarak, dava sonlandırıldı. (DHA)