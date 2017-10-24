FETÖ propagandasını yapan 5 kişi adliyeye gönderildi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sosyal medya hesaplarından örgütün propagandasını yaptıkları belirlenerek, gözaltına alınan 5 kişi Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sosyal medya hesaplarından örgütün propagandasını yaptıkları belirlenerek, gözaltına alınan M.K, B.K, Y.A, A.Y. ve C.K. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi.

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