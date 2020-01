Milliyet yazarı Tolga Şardan, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, "FETÖ'nün, polisleri 48 kritere ayırdığı"nın öğrenildiğini iddia etti. İddiasını "Milli İstihbarat Teşkilatı'nın incelemelerine" dayandıran Şardan, "Farklı bir sorumluya devredilmeyecek polislerin sınıflandırılması ‘devir olmayacak’ başlığı altında yer alıyor. AKT, SAKT ve CAKT kodlarının karşılığı ise sohbete tekrar kazandırdıkları polisler olarak tarif ediyor" diye yazdı.

Tolga Şardan'ın "FETÖ, polisleri 48 kritere ayırdı" başlığıyla yayımlanan (10 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), FETÖ’nün üst düzey bir yöneticisinden elde ettiği açıklanan polislere ait listelerin incelenmesi devam ediyor.

Listelerin Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ulaşmasıyla birlikte, İstihbarat Dairesi, Terörle Mücadele Dairesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nde görevli polislerden ‘özel çalışma’ ekibi oluşturulmuştu.

Özel ekibin listeler üzerinde yaptığı çalışmaların bir bölümü sonuçlandırılarak 9 bin 103 polis ilk aşamada açığa alınmıştı.

FETÖ’nün emniyet personelini fişlemesiyle ilgili gelişmeleri daha önce Büyüteç’te yazmıştım.

Bu konuda yeni bilgilere ulaştıkça paylaşmaya devam edeceğim.

Emniyet yetkililerinden edindiğim bilgiye göre FETÖ, emniyet teşkilatındaki polisleri tam 48 ayrı kriterde değerlendirdi.

Hatırlanacağı üzere listelerin ‘kırmızı’, ‘sarı’ ve ‘mavi’ olarak kategorize edildiğini yazmıştım.

Biraz detaya indiğimizde, FETÖ’nün kendi içinde ‘kırmızı’ listeyi 21, ‘sarı’ listeyi 6 ve ‘mavi’ listeyi ise 20 ayrı başlık altında değerlendirdiği görülüyor.

Şakirt polislerin sınıflanması

Diğer bir başlıkta ise hiç kanaat vermedikleri polisleri 0 (sıfır) olarak tanımladıkları anlaşıldı.

‘Kırmızı’ listedeki önemli tanımlamalar arasında ‘devir’, ‘devir olmadı’, ‘devir olmayacak’ ve ‘AKT, SAKT, CAKT’ tanımları dikkat çekiyor.

Listeler üzerinde yapılan incelemelerde ‘devir’ şakirt olup farklı bir sorumluya devir olacak polisleri, ‘devir olmadı’ ise şakirt olup farklı bir sorumluya devredilmeyen Emniyet mensuplarını tanımlıyor.

Farklı bir sorumluya devredilmeyecek polislerin sınıflandırılması ise ‘devir olmayacak’ başlığı altında yer alıyor.

AKT, SAKT ve CAKT kodlarının karşılığı ise sohbete tekrar kazandırdıkları polisler olarak tarif ediyor.

‘Kırmızı’ listedeki dikkat çeken diğer bir tanımlama SAY.

Bu tanımlamanın anlamı polis memurları için kullanılan bir derecelendirme.

Aynı zamanda FETÖ’ye bağlılık derecesi üst düzeyde olan polisler SAY ile kodlanmış.

Bu başlığa bağlı olarak bazı alt başlıklar listede şu şekilde tanımlanıyor:

SAYA: Polis memurlarının örgüte olan bağlılık düzeyinin en üstü.

SSAY: 17-25 Aralık süreci öncesinde SAY düzeyinde olmakla birlikte, süreç sonrasında FETÖ’ye bağlılıklarında zayıflama görülen, ancak umut vaadeden polisler.

SSAYA: 17-25 Aralık süreci öncesinde SAYA düzeyinde olmakla birlikte, süreç sonrasında FETÖ’ye bağlılıklarında zayıflama görülen, ancak en üst seviyede umut vaadeden polisler.

FETÖ’ye bağlılık

Aynı listelerde polislerin FETÖ’ye bağlılık dereceleri ise şöyle sıralandı:

SAY: FETÖ’ye bağlılık derecesi en üst düzeyde olan polis memurları,

EA: FETÖ’ye bağlılık derecesi SAY düzeyine göre bir alt düzeyde olan polis memurları,

* SÖZ: FETÖ’ye bağlılık derecesi EA düzeyine göre bir alt düzeyde olan polis memurları.

Gelelim, diğer listelere.

‘Sarı’ listenin, en az sınıflandırma yapılan liste olduğu görülüyor.

Bu listedeki başlıklardan dikkat çekenler şunlar:

SEA: 17-25 Aralık süreci öncesinde EA düzeyinde olmakla birlikte süreç sonrasında örgüte olan bağlılıklarında zayıflama görülen, ancak umut vaadeden polisler.

C: FE-TÖ’deyken uzaklaşmış, FETÖ ile bağı kesik polisler için kullanılıyor. C1, C2, C3, olarak alt başlıkları var.

C: C düzeyinde olmakla birlikte haklarında nihai karar verilmeyen emniyet mensupları.

CA/CB/CC/CD/CE/CF: FETÖ’den ayrılmış olan polisleri tanımlıyor. FETÖ’ye dönme potansiyeli en yüksek olan ve takip edilmesi gereken seviye CA olarak biliniyor.

SC: 17-25 Aralık sonrası ayrılan polislerin kazanılabilirlik derecelerini belirtiyor.

SCA, SCB, SCC, SCD: SC’nin kendi içindeki alt dereceleri.

FETÖ’nün mimledikleri

Bu arada, listeler incelendiğinde, FETÖ’nün polisleri sınıflandırmanın yanısıra ‘mimlediği’ anlaşıldı. Buna göre, FETÖ’nün, DİL (1,2,3) koduyla örgüt tarafından mimlenen ve örgüt mensubu polisler tarafından ‘ilgilenilen’ polisleri tanımlıyor.

Bu başlık altındaki SDİL (1,2,3) kodu ise 17-25 Aralık süreci öncesinde dil seviyesinde olmakla birlikte, 17-25 Aralık sonrasında örgüte bakış açısı değişen ancak umut vaadeden kişileri anlatıyor.

DIŞ başlığı altındaki polisler ise alan dışı veya örgüt mensubu olmayan biçiminde tanımlanıyor.

Daha önce G grubunda ‘güzel insanlar’ olarak sınıflama yapıldığını yazmıştım. Yapılan incelemelerde G’nin GA koduyla bir alt grubu var. GA grubu, FETÖ aleyhine konuşan, şikâyet eden ve gammazlayan teşkilat mensuplarını tanımladığı anlaşıldı.

Listelerde yeni olan iki ana grup daha var. İlki, İ grubu polisler. Bu gruptaki polisler, “FETÖ mensuplarınca ‘iyi insan’ olarak nitelendirilen ve ‘ilgilenilebilecek’ polis amirlerini kodlamakta kullanılıyor. Bu grubun İA, İB, İC başlıklı alt grupları mevcut.

Diğer ana grup ise M grubu... Bu gruptaki polisler için yapılan tanımlama şu: “Müntesip (bir yere/kişiye/gruba bağlanmış olanlar) anlamında olup ünitesi farklı olan FETÖ ile ilgisi olmayanlar. M grubunun üç alt grubu var.

MLD: FETÖ tarafından ‘menfi’ olarak değerlendirilenler.

MNML: Diğer cemaat ve oluşumlara mensup olan polisler.

SML: Potansiyel ilgilenilebilecek emniyet mensupları.

Devletten talimat alan polisler

MİT’ten geldiği belirtilen ve Emniyet’te fırtına kopartan ‘renkli liste’lerdeki tanımlamaların önemli olanları böyle.

Tanımlamalardan anlaşılacağı gibi FETÖ’nün Emniyet teşkilatını oldukça iyi analiz ettiği ortaya çıkıyor.

Daha önce de yazmıştım bu köşede. Bundan sonra Emniyet teşkilatının hangisi olursa olsun bir yapıyla ya da grupla bağlantılı olan polisleri teşkilat içinde tutma şansı yok. Tek seçenek giydiği üniformanın hakkını verecek, devlet ve top-lum için görev yapacak polisler.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, bir süre önce 81 il emniyet müdürünün görüntülü konferans ile katıldığı değerlendirme toplantısında “Sadece devletten talimat alacaksınız” demişti.

Artık, sadece devletten talimat alan polislere ihtiyaç var.