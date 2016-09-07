​'FETÖ' operasyonuyla okulsuz kalan öğrenciler için dört üniversite kuruluyor​

6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 'FETÖ' operasyonuyla okulsuz kalan öğrenciler için dört üniversite kurulacak.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul'da Beykoz Üniversitesi, İzmir'de ise İzmir Bakırçay ve İzmir Demokrasi üniversiteleri kuruldu. İstanbul'da bir de İstanbul Kent Üniversitesi adı altında bir vakıf üniversitesi kurulacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kanun, proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşviki ile vakıf üniversitelerine ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

Buna göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü muhasebe hizmetleri 5 yıl daha Maliye Bakanlığı personelince yürütülecek. Özel kreş ve gündüz bakımevleri, 5 vergilendirme dönemi süresince Kurumlar Vergisi'nden istisna tutulacak.

Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kredi teminatı sağlayan kurumlara, Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki kazanç ve iratları üzerinden vergi kesintisi yapılmayacak.

Faaliyet izninin kaldırılmasını gerektiren durumlar tespit edilen vakıf yüksek öğretim kurumları ile kurucu vakıflarına kayyum atanan vakıf yükseköğretim kurumlarının faaliyet izni, YÖK'ün teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile kaldırılacak.

İstanbul Kent Üniversitesi kuruldu

İzni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, YÖK tarafından garantör üniversiteye veya belirlenecek bir devlet üniversitesine intikal ettirilecek. Öğrencilerin nakledildiği yükseköğretim kurumları, faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun borçlarından dolayı sorumlu tutulamayacak. İstanbul Kent Üniversitesi adı altında bir vakıf üniversitesi kurulacak.

Şehit eş ve çocuklarına ÖTV'siz araç

Şehit eş veya çocukları, şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babası ÖTV ödemeksizin araç alabilecek.

Kamudaki teftiş veya denetim elemanlarının işlemlerindeki kişisel kusur, haksız fiil veya sorumluluklarına dair idare aleyhine tazminat davası açılabilecek. Ancak bu görevlilerin eylemlerini kin, garez, hatır, baskı veya telkinle yaptığı kanaati oluşursa idarenin ödediği tazminat görevliye rücu edilebilecek.

Turizimciler için

Turizm tesisleri yapmak üzere kamu arazisi tahsis edilen işletmecilerden 2016'da alınması gereken kira, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile izinsiz kullandıkları Hazine taşınmazlarının ecrimisillerin ödeme süreleri bir yıl ertelenecek.

İhdas edilen maddelerle İstanbul'da Beykoz Üniversitesi, İzmir'de ise İzmir Bakırçay ve İzmir Demokrasi üniversiteleri kuruldu. Niğde Üniversitesinin adı "Ömer Halisdemir Üniversitesi", Tunceli Üniversitesinin adı "Munzur Üniversitesi" olarak değiştirildi.

Düzenlemeye göre, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan iş yerlerinin iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünün süresi 1 Temmuz 2017'ye uzatılacak.