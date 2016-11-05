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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' operasyonuyla alınan yurt Ensar Vakfı'na devredildi

CHP'li Ali Şeker, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi

05 Kasım 2016 11:22

İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan Hasırcılar Erkek Öğrenci Yurdu ve Gürpınar Kız Öğrenci Yurdu 'FETÖ' operasyonları kapsamında içindeki eşyalarla birlikte el konulan yurtlardan ikisiydi. Milli Emlak’ın 27-28 Ekim tarihinde teslim aldığı öğrenilen iki yurt binası, Ensar Vakfı’na devredildi.

Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre, Ensar Vakfı, 105 yataklı Hasırcılar Erkek Öğrenci Yurdu ile deniz manzaralı Gürpınar Kız Öğrenci Yurt binalarında çalışmalara başladı. Tadilatlara başlanan Yakuplu'daki öğrenci yurdu erkek öğrencilere, Gürpınar'daki öğrenci yurdu ise kızlara yönelik hizmet verecek. Yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler için ücret aylık 450 lira olarak belirlendi. Öte yandan yurt binalarına Diyanet İşleri Başkanlığı ve birçok kurumun talip olduğu ancak olumsuz yanıt aldığı iddia edildi.

Yurtların Ensar Vakfı'na devredilmesine karşı çıkan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi. 27-28 Ekim tarihleri arasında teslim alınan yurtların Ensar'a verilme gerekçesini sordu.

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