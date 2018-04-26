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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' operasyonunda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor

26 Nisan 2018 19:03

Elazığ merkezli 16 ilde düzelenen 'FETÖ' operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.  Gözaltına alınan kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasi içerisinde yer aldıkları iddia edildi. 

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ'nün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmaların ardından operasyon düzenledi. Elazığ merkezli olarak 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda,  yapılanma içinde yer aldığı iddia edilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Diğer illerdeki şüpheliler de Elazığ'a getirildi. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)

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