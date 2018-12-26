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FETÖ operasyonunda 7 avukat için gözaltı kararı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 7 avukat hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı

26 Aralık 2018 18:37

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 7 avukat hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY\'nin \'mahrem hakim-savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri\' soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Denizli, Düzce ve Konya\'da 7 avukat için gözaltı kararı çıkarıldı. Toplam 7 şüphelinin adreslerinde arama yapılmasına da karar verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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