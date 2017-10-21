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 FETÖ OPERASYONUNDA 36 KİŞİ TUTUKLANDI

  Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ ile bağlantılı eğitim kurumlarının ortak yönetici ve yetkililerine yönelik 16 ilde yaptığı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı tutuklandı

21 Ekim 2017 14:25

 
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ ile bağlantılı eğitim kurumlarının ortak yönetici ve yetkililerine yönelik 16 ilde yaptığı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 36\'sı tutuklandı. 
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 13 Ekim\'de İstanbul merkezli İzmir, Afyon, Artvin, Balıkesir, Bursa, Denizli, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Sivas ve Trabzon\'da FETÖ/PDY ile bağlantılı 328 eğitim kurumunun bağlı olduğu 41 şirketin ortak, yönetici ve yetkililerine yönelik operasyon yapmıştı. Operasyonda 48 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 36\'sı tutuklanırken, 12 ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 
 


 

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