Manisa merkezli 11 ilde düzenlenen 'FETÖ' operasyonunda 15 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca 'FETÖ'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün askeri yapılanması içerisinde olan ve "kontörlü/ankesörlü" telefonlarla örgütün asker imamlarıyla iletişim kurdukları iddia edilen 15 muvazzaf subay ve astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere yönelik Manisa, İzmir, Ankara, Balıkesir, Aydın, Muş, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 15 subay ve astsubay gözaltına alındı.

Kente getirilen şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.