FETÖ operasyonu: Komiser yardımcılığına geçiş sınavında soruları alan 22 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılı, 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında 22 FETÖ mensubu hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam etmekte.