T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ operasyonu: Komiser yardımcılığına geçiş sınavında soruları alan 22 kişi hakkında gözaltı kararı

28 Mayıs 2021 10:29

Ankara Cumhuriyet Başsavcılı, 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında 22 FETÖ mensubu hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan  ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 kişi hakkında gözaltı kararı  verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam etmekte. 

 

 

 

fetökomiser yardımcılığıpolissınav
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24