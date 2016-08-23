‘FETÖ’ operasyonu kapsamında 25 işadamına yurt dışı yasağı

15 Temmuz'dan bu yana Adana'da ‘FETÖ’ ile ilişkileri bulunduğu iddiası ile 1000 dolayında kamu görevlisi ve sivil gözaltına alınıp yarısına yakını tutuklanıp, 295'i de adli kontrol kaydı ile serbest bırakılırken, işadamlarına yönelik operasyonlar da art arda gelmeye başladı. Çoğu inşaat piyasasında iş yapan 25 kişinin yurtdışına çıkışı yasaklanıp, bir kısmının da mal varlıklarına el konuldu.

Bu isimler arasında Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 dönem AKP'den seçilerek belediye başkanlığı yapıp son seçimi kaybeden Prof. Dr. Azim Öztürk ve Ceyhan-Yumurtalık Serbest Bölge çevresinde rafineri ve tersane arazilerinin alım-satımında aracılık yapan emlakçı Ahmet Duruk'un adı öne çıktı.

Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması sonrası 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 'mal varlığına tedbir ve yurtdışı yasağı' koyduğu Prof. Dr. Azim Öztürk son yerel seçimde belediye başkanlığını kaybedince Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne Dekan Vekili olarak atanıp 6 ay bu görevde bulunmuştu. Başkanlıktan ayrılmadan önce çok sayıda inşaat ruhsatı verdiği, 'havuz için bağış aldığı' iddialarına muhatap olan Öztürk'ün bu bağışları 'himmet' olarak topladığı öne sürülüyor.

Aynı mahkeme kararı ile mal varlığı dondurulan tanınmış emlakçı Ahmet Duruk'un yanı sıra kapatılan Kimse Yok mu Derneği Başkanı Kemal Elibal'ın 500 bin dolarlık banka hesabına el konulurken, kendisinin 15 Temmuz'dan önce ’FETÖ’ yapılanmasında 'hicret' olarak tanımlanan yurtdışına çıktığı anlaşıldı.

Yurtdışına çıkış yasağı konulan diğer iş adamları ise şunlar:

Veli Karahan, Ağabey Koçaklı, Abdurrahim Akbulut, Şeref Can, Hikmet Meray, Mustafa Tekbıçak, Ramazan Aşlamacı, Ahmet Coşkun, Zeynel Abidin Aşlamacı, Tahir Acaroğlu, Adem Sönmez, Ahmet Tuncay, Murat Yalçınkaya, Ali Koçaklı, Alaattin Akpınar, Abdulkadir Yıldız, İ. Orhan Gündüz, Halil Kadı, Hasan Coşkun, Arif Akgül, Fatma Tekbıçak, İsmail Safa İrday.