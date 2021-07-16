FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' İnandı için 22.5 yıl hapis cezası istendi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirilerek tutuklanan, FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' Orhan İnandı, hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi.
MİT operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanıp, Türkiye’ye getirilen Orhan İnandı, 6 Temmuz’da Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ankara Adliyesi’nde soruşturmayı yürütün savcıya ifade veren İnandı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ suçundan tutuklandı.
MİT operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'ya 'Silahlı Terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.