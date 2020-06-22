FETÖ'nün 'MİT kumpası' davasında duruşmalar kapalı yapılacak

FETÖ'nün "MİT kumpası"na ilişkin 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanığın yargılandığı davada, mahkeme duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.

Emniyet ve yargı kurumları içinde yer alan FETÖ mensuplarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin Çözüm Sürecinde yürüttüğü politikalardan dolayı, MİT'i PKK/KCK ile ilişki içindeymiş gibi göstererek 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı görevlileri ifadeye çağırma ve yakalama kararı çıkarma şeklinde kurguladıkları kumpasa ilişkin 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün Silivri'de yapılacak.