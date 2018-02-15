FETÖ MEDYA YAPILANMASI DAVASI'NDA SON SAVUNMALAR TAMAMLANDI

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan\'ın da aralarında bulunduğu 6\'sı tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Hafta boyunca devam eden davada, sanık avukatları da son savunmalarını yaptı. Davanın yarın görülecek celsesinde mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül getirildi. Sanık Nazlı Ilıcak ise Bakırköy Kapalı Cezaevi\'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman ve avukatlar da duruşmada hazır bulundu. Sabah saat 09.45 sıralarında başlayan duruşmada, sanık avukatlarının müvekkilleri için esas hakkındaki son savunmaları alınarak tamamlandı. Duruşma yarına ertelendi.