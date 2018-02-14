FETÖ Medya Yapılanması Davası'nda avukatlar müvekkilleri için son savunmalarını yapıyor...

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan\'ın da aralarında bulunduğu 6\'sı tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada, sanıkların esas hakkındaki savunmalarının ardından bir kısım sanık avukatları savunma yaptı. Avukatlar müvekkillerinin suçsuz olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, avukatların esas hakkında savunmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.