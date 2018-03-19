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FETÖ kitaplarının yayıncı firmasına yönelik operasyonda 24 kişi tutuklandı

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL merkezli 4 ilde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının yayıncısı olan Işık Yayıncılığa yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı

19 Mart 2018 17:05

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - İSTANBUL merkezli 4 ilde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in kitaplarının yayıncısı olan Işık Yayıncılığa yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı. 
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in kitaplarının yayıncısı olan Işık Yayıncılığa yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlediği operasyonda 41 kişi gözaltına alınmıştı. Polis ekipleri, şüphelilerin çeşitli bankalardan kredi çekip Bank Asya\'ya yatırdıklarını ve örgütün üst düzel yöneticilerini çalışan olarak göstererek SGK kayıtlarının yapıldığı tespit etti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 şüpheli, Kartal\'daki Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Şüphelilerden 24\'ü çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 13\'ü adli kontrol şartıyla, 4\'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 

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