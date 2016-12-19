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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' itirafçısı eski Danıştay üyesi: Sekreterleri bile örgüt seçiyordu

Tutuklu hakim Hamza Eyidemir itirafçı oldu

19 Aralık 2016 16:33

'FETÖ'nün yargı ayağına ilişkin soruşturmada tutuklanan eski Danıştay üyesi Hamza Eyidemir, sadece Danıştay ve Yargıtay üyelerinin değil, buralarda çalışacak sekreterlerin dahi cemaat mensupları arasından özel olarak seçildiğini söyledi. Eyidemir, "Bu sekreterlerin Danıştay'daki vazifesi, hizmet verdiği üye ve diğer üyelerle ilgili bilgileri toplayıp ablalarına aktarmaktı. Bunlar her türlü bilgi, belgeyi topluyordu. Odalardaki konuşmaları dinliyordu" dedi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre Eydemir, ifadesinde özetle şunları anlattı:

"Üyelere yakın takip"

Danıştay üyelerinden Galip Tuncay Tutar, üyelerin bir kısmını bir evde topladı. Danıştay'daki tüm üyelerin eşlerinin ne iş yaptığı, çocuklarının hangi okullarda okuduğu, nelerden hoşlandığı ve mevki durumunun ne olduğu gibi konularda bilgi çalışması yaptı. Bu üyeler hediye verme, yemek yenilme, ziyaret, çay içme, bağlamında bir program yaptırdı. Amaç Danıştay'daki oylamalarda bu üyeler üzerinde etkili olabilmekti.

"Özel olarak seçildi"

Yeni üyeler seçilip (2010 referandumun ardından) Hüseyin Karakullukçu Danıştay Başkanı olduktan sonra Danıştay'a sekreter ve personel alımı gerçekleştirildi. galip Tuncay Tutar'ın hazırladığı, yapının içinde olan hakim ve savcıların yakınlarından oluşan liste komisyon tarafından sekreter ve personel olarak değerlendirildi. Tutar'ın hazırladığı bu listeleri bizzat gördüm.

"Odaları dinliyorlardı"

Bu sekreterlerin Danıştay'daki vazifesi, hizmet verdiği üye ve diğer üyelerle ilgili bilgileri toplayıp ablalarına aktarmaktı. Bunlar her türlü bilgi, belgeyi topluyordu. Odalardaki konuşmaları dinliyordu. Üyelere ve ablalarına bu bilgileri aktarıyordu. Danıştay'da bu dönemde alınan personelin ve sekreterlerin tamamı yapının hazırladığı listede yer alan kişilerdi. İstisnalar ise diğer üyelerin referansıyla alınan kişilere aitti. Bir hemşerimin sekreter alınması için ismini verdim. Yapı mensubu olmadığı için alınmadı.

Cumhurbakaını Erdoğan, "FETÖ örgütü mensuplarının sığındıkları ülkelerin hepsi suç ortağıdır" demişti.

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DanıştayFETÖsekreterHamza EyidemiritirafGalip Tuncay Tutar

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