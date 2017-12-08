FETÖ imamı doktorunun 22.5 yıl hapsi istendi

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da FETÖ\'nün polislerden sorumlu mahrem imamlığını yapmakla suçlanan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde araştırma görevlisi olan \'Cemil\' kod adlı Çetin D.\'nin \'silahlı terör örgütü yöneticiliği\' suçundan 22.5 yıla kadar hapsi istendi. Doktor Çetin D., kendini \"48 saatin 34 saatini hastanede geçiriyordum. Aileme zaman ayıramazken, böyle işlerle uğraşacak zamanım yok\" diye savundu.

Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen Tıp Fakültesi dahiliye bölümünde araştırma görevlisi Çetin D., geçen 2 Şubat\'ta tutuklanarak cezaevine konuldu. Çetin D. hakkında Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesinde \'silahlı terör örgütü yöneticiliği\' suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock\'u 31 Ağustos 2014 günü cep telefonuna yüklediği tespit edilen Çetin D.\'nin iddianamede, Ankara\'da yürütülen soruşturmada ele geçirilen dijital materyallerin çözümünde sanığın isminin geçtiğine yer verildi. İddianamede, Çetin D.\'nin Erzurum büyük bölge yapılanmasına bağlı olan Erzurum küçük bölge içerisinde \'Cemil\' kod ismini kullanıp polis memurları sorumlusu olduğuna değinildi. Mahrem yapıda yönetici olduğu aktarılan iddianamede, Çetin D.\'nin örgüte 300 TL himmet verdiği, acil durumda ulaşılacak kişi olarak \'Musa bey\' irtibatı olduğu, acil durumlarda örgüt içerisinde kullanılmak üzere \'Telegram\' kullandığına dair bilgilerin elde edildiğine vurgu yapıldı. Çetin D.\'nin aynı üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesinde araştırma görevlisi Gülnihal D. ile katalog evliliği yaptığı iddia edildi. Çetin D.\'nin Bank Asya\'da hesabının bulunduğu ve bu hesabı aktif olarak örgüt talimatı verildiği tarihten itibaren de kullandığı bildirildi.

İddianamede itirafçı olan aynı üniversitenin Tıp Fakültesinde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Serap Y.\'nin tanık olarak ifadesi yer aldı. Serap Y., ifadesinde \"Ben sohbete gittiğim dönemlerde bekar bayan asistanlardan fotoğraf istendiğini duymuştum. Şu anda bu fotoğrafların katalog evliliği olarak ifade edilen faaliyetler için toplandığı kanaatindeyim, fotoğraflar o dönem için abla pozisyonundaki kişiler tarafından toplanıyordu. Nesrin G.\'nin kendi bölümünde bir dönem asistanlık yapan Çetin D. ile Gülnihal D.\'nin evliliklerine aracılık ettiklerini biliyorum\" diye konuştu.

Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkan Çetin D. suçlamaları kabul etmedi. Katalog evlilik yapmadığını ileri süren Çetin D., karısı ile kız kardeşinin diş tedavisini yaptırdığı dönemde tanıştıklarını belirtti. Yaklaşık 1.5 yıllık ilişki sürecinin ardından evlendiklerini söyleyen Çetin D., \"Serap Y.\'nin anlatımları tutarsız. Katalog evlilik yapmadım. Aşk ilişkisinin evliliğe dönüştüğü bir durumu size izah etmek zorunda kalıyorum. ByLock, telegram gibi program kullanmadım. Muhafazakar biri olduğum için cep telefonuma bir takım programlar indirdim. Kıble ve ezan programlarından indirmiş olmam dolayısıyla böyle bir tespit yapılmış olabilir.Mesleki yoğunluğum ve nöbet sayım oldukça fazla. 48 saatin 34 saatini hastanede geçiriyordum. Aileme zaman ayıramazken, böyle işlerle uğraşacak zamanım yok\" dedi.

Mahkeme Çetin D.\'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.