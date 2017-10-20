"FETÖ, ilk kumpası Yaşar Büyükanıt'a kurmuş"

'FETÖ’nün, Yaşar Büyükanıt’ın Genelkurmay Başkanı olmasını engellemek için Şemdinli iddianamesini hazırladığı iddia edildi. O dönem Van’da hakim olan İlhan Kaya hakkında hazırlanan fezlekede 'kumpas' anlatıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Yargıtay eski üyesi İlhan Kaya hakkında 15 yıl hapis istemli, FETÖ fezlekesi düzenlendi. Fezlekede, Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde FETÖ tarafından Şemdinli dosyasında adı geçirilerek ‘Kumpasa uğratıldığı' ve Genelkurmay Başkanı olmasının engellenmeye çalışıldığı vurgulandı. Kaya'nın da o dönem Van'da Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olması ve hiçbir yetkisi bulunmamasına karşın polislerle birlikte davanın iddianamesini kaleme aldığı anlatıldı. Fezlekede, “FETÖ mensuplarının askeri yapılanma içerisinde kendilerine engel olduğunu gördükleri Büyükanıt'ın Genelkurmay Başkanı olmasını engellemek amacıyla Şemdinli davası olarak bilinen soruşturmaya Büyükanıt'ı dahil ettikleri görülmektedir. Bu soruşturmanın, FETÖ'nün örgütsel yapılanma içerisinde yaptıkları ilk eylemlerden biri olduğu anlaşılmaktadır” denildi.

Savcı-Emniyer kumpası

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz tarafından hazırlanan fezlekede, Yargıtay eski üyesi Kaya'nın, Van'da Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yaptığı dönemdeki eylemleri anlatıldı. Eski Özel Yetkili Savcı Ferhat Sarıkaya'nın 2005'te Şemdinli'de yürüttüğü soruşturma anımsatıldı. Sarıkaya'nın, FETÖ mensupları İlhan Kaya ile KOM Şube Müdürü Mustafa Uçkan ve TEM Şube Müdürü Haşim Yalçınkaya ile birlikte, örgütün TSK'daki yapılanması önünde engel gördüğü Büyükanıt'ı hedef aldıkları belirtildi. Fezlekede, o tarihteki Askeri Mahkemeler Kanunu'na aykırı olduğu halde Büyükanıt ile birlikte bazı askeri yetkililer ile yargı mensuplarının soruşturmaya dahil edildiği vurgulandı. Soruşturmayla ilgisi olmayan başka kişilerin de dosyada tanık olarak dinlendiği vurgulanan fezlekede, “Soruşturma kapsamında yetki ve görevleri olmayan şüpheli Kaya ile dönemin KOM şube Müdürü Uçkan'ın, Sarıkaya ile birlikte iddianame yazdıkları” anlatıldı.

Delil yaratmata çalıştılar

Hazırlanan iddianamenin, başkanlığını Kaya'nın yaptığı mahkemeye gönderildiği, Büyükanıt ve diğer kamu görevlilerine ilişkin de delil toplanıp, dayanağı olmayan ifadelerle bazı kişilerin tanık olarak dinlendiği belirtildi. Bu şekilde suç delili yaratma çabasına girişildiği, Büyükanıt ve hedefteki diğer kişiler aleyhine algı oluşturulmaya çalışıldığı kaydedildi.

'FETÖ'nün ilk eylemi

Fezlekede, Ferhat Sarıkaya'nın bu soruşturma nedeniyle açığa alınmasından sonra FETÖ mensuplarınca korunmaya alındığı ifade edildi ve şöyle denildi: “Bunun, Fetullah Gülen cemaat mensuplarının örgütsel yapılanma içerisinde yaptıkları ilk eylemlerden biri olduğu anlaşılmaktadır.”