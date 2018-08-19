FETÖ ile korkutup, 400 bin lira dolandıran 3 kişi tutuklandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU ve Balıkesir\'de iki kişiyi telefonla arayıp \'Hesabınız Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) eline geçti\' yalanıyla 400 bin lira dolandıran 3 kişi tutuklandı.

Kastamonu\'da telefon dolandırıcıları, ismi öğrenilemeyen bir vatandaşı telefonla arayıp, \'Hesabınız FETÖ\'nün eline geçti\' diyerek 100 bin lirasını aldı. Şüpheliler, Balıkesir\'de de aynı yöntemle bir vatandaşı 300 bin lira dolandırdı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, her iki olayla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin M.Ş.B., A.E. ve O.Ç. olduğu belirlendi, lüks araçla Şanlıurfa\'ya gittikleri tespit edildi.

Polisin düzenlediği operasyonla şüpheliler, Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 370 bin 560 lira, bin 630 euro ve bin 750 dolar ele geçirildi.

Kastamonu\'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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