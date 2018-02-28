FETÖ ile korkutarak evini satmasını istedi

Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, M.Ş.\'yi (68) arayarak kendisini savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcısı, FETÖ üyelerinin kendisini hakkında çalışma yaptığını belirterek, evi satmasını, parayı verilen hesaba yatırmasını istedi. M.Ş.\'nin polis ile işbirliği yapması sonucu parayı almaya gelen İ.Ç. (21) yakalandı.

Yahya Kaptan Mahallesi\'nde oturan M.Ş.\'yi arayan telefon dolandırıcısı kendisini savcı olarak tanıttı. Telefon dolandırıcısı, M.Ş.\'ye hakkında FETÖ üyelerinin çalışma yaptığını, evini satacaklarını belirterek, bu durumdan kurtulması için evi kendi gönderecekleri emlakçıya satarak, parayı verecekleri hesaba yatırmasını istedi. Şüphelenen M.Ş. polise durumu aktardı. Polis, M.Ş.\'den telefon dolandırıcısı ile görüşmeye devam etmesini isteyerek, paranın hazır olduğunu söylemesini istedi. M.Ş. bunun üzerine evini sattığını ve parayı gelip alabileceğini söyledi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri parayı almaya gelen İ.Ç.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlıktan sabıkası bulunan İ.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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