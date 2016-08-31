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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' iddiasıyla el konulan okulların neredeyse tamamı imam hatip lisesi oldu

"Okullara 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin adları veriliyor"

31 Ağustos 2016 10:31

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında el konulan okulların neredeyse tamamı imam hatip lisesi oldu. İstanbul'da 40 okuldan, 17'si imam hatip lisesi, biri fen lisesi olarak yeniden açıldı.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberi şöyle:

Gülen cemaatiyle ilişkili olduğu öne sürülerek kapatılan okulların bir bölümü yeniden açılıyor. Dönüştürülme süreci tamamlanan ortaöğretim kurumlarının neredeyse tamamı Anadolu imam hatip lisesi oldu ve okullara 15 Temmuz şehitlerinin adları verildi.

Ankara’da kapatılan okullardan biri “Çankaya Özel Harekât Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi”, bir başka okul da “Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi” oldu.

İstanbu’da 'FETÖ' bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapanan 40 okuldan 17’si Anadolu imam hatip lisesi, biri de fen lisesi olarak yeniden açıldı. Diğer kurumların hangi tür okula dönüştürüleceği henüz belli değil.

Ankara’da bu durumdaki okullardan 8’i Anadolu imam hatip, 2’si de Anadolu sisesine dönüştürüldü. İzmir’de ise 4 yeni Anadolu imam hatip lisesi, bir de fen lisesi açıldı.

Süreç devam ediyor

Bu konuda görüştüğümüz Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, şunları söyledi:

“FETÖ terör örgütü ile irtibatı tespit edilerek kapanan okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi ve bunların ihtiyaca göre dönüştürülme süreci Türkiye çapında iller bazında devam ediyor.

Anaokulu da var, ilkokul da ortaokul ve lise de. Okullara şehit adları veriliyor. Bu kurumların hangi tür okula dönüştürüleceği il milli eğitim müdürlüklerine bırakıldı, ihtiyaca göre karar veriliyor.”

 

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