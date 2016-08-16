'FETÖ' iddianamesinden: Elit savaş pilotları neden kaçtı, F-16'lar nasıl düştü?

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli savaş pilotları hem aktif hem de önemli bir çoğunlukla rol aldı. Darbe soruşturmaları kapsamında tutuklananların önemli bir kısmı da yine havacı generaller ile pilotlardan oluştu. "Hava Kuvvetleri'nin elit savaş pilotları neden kaçtı?", "F-16'lar nasıl düştü?" sorularına ise Ankara Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun "FETÖ Çatı İddianamesi"nde yanıt verdi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Serdar Coşkun tarafından darbe girişiminden birkaç gün önce tamamlanan “FETÖ Çatı İddianamesi”nde, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanması hakkında şu tespitler yer aldı:

Askeri pilot maaşlarının özellikle düşük tutulması sağlanarak kalifiye pilotların sivil havayolu şirketlerine geçmeleri sağlanmış, sicilleri bozulan, terfisi engellenen, şikâyetlerle yıpratılan ve FETÖ’nün gücünden korkanlar ayrılmak zorunda kalmıştır.

Uygulanan baskı neticesinde Hava Kuvvet Komutanlığı’nda bu yapıdan olmayan veya bu yapıya boyun eğmeyen askeri pilot bırakılmamaya çalışılmıştır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın yetişmiş pilotları paralel yapıya yer açmak için TSK’dan uzaklaştırılmıştır.

Uzman pilotlar, THY ve diğer sivil havacılık pilotluğuna geçmek zorunda kaldığından uzman pilot subay kalmamış, savaş jetlerinin son yıllarda kaza sayısı artmıştır.

F4 ve F16 uçak kazaları pilot hatalarından kaynaklanmasına rağmen bu uçakların neden düştüğüyle ilgili yeterli inceleme yapılmamıştır. Özellikle FETÖ üyesi komutanlara bir şey olmaması için kusur başka yerlerde aranmıştır.

Bu kazalara paralel yapının eğitimsiz, uçuş tecrübesi az, Hava Kuvvetleri’ne sınavlarda kopya çekerek giren kalifiye olmayan üyeleri sebep olmaktadır.

FETÖ ile bağlantısı olmayan kalifiye pilotların sivil havayolu şirketlerine geçmeye zorlandığı bilgisine de yer verilen iddianamede, ‘F4 ve F16 uçak kazaları pilot hatalarından kaynaklanmasına rağmen bu uçakların neden düştüğüyle ilgili yeterli inceleme yapılmamıştır. Özellikle FETÖ üyesi komutanlara bir şey olmaması için kusur başka yerlerde aranmıştır’ tespitine de yer verildi

FETÖ mensuplarının 15 Temmuz’daki darbe girişiminde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli savaş pilotları ve generallerin yoğun olarak katılımının nasıl sağlandığı Savcı Serdar Çoşkun’un hazırladığı FETÖ Çatı İddianamesi’nde detaylıca yer aldı. İddianamede, Hava Kuvvetleri’nde FETÖ’nün etkinliğini artırmak için askeri pilot maaşlarının özellikle düşük tutulmasının sağlandığı belirtildi.

Son 10 yılın savaş uçağı kazaları

30 Ocak 2006/Diyarbakır: F16 uçağı Gönendi Köyü yakınlarına düştü.

23 Mayıs 2006/Ege Denizi: F16, Yunan uçağıyla çarpıştı. Yunan pilot öldü, Türk pilot kurtuldu.

11 Eylül 2006/Kazdağları: F16, Çanakkale Evciler Köyü yakınlarında düştü.

16 Ekim 2006/Bitlis: F16 uçağı Bitlis’in Mutki İlçesi kırsalına düştü. Pilot şehit oldu.

22 Mayıs 2007/Konya: Konya’dan havalanan F16 Altınapa Barajı yakınlarında düştü.

12 Temmuz 2007/Balıkesir: F16 pist bitimindeki boş araziye düştü.

14 Nisan 2009/Bursa: F16 Bursa’nın Sarnıç Köyü yakınlarında düştü. Pilot şehit oldu.

13 Mayıs 2013/Osmaniye: F16 havada infilak ederek, Osmaniye Çakşırlı mevkiine düştü. Pilot şehit oldu.

3 Haziran 2014/Merzifon: F16 pistten çıktı.

5 Eylül 2014/Diyarbakır: F16 pist yakınlarındaki toprak alana çarptı.

1 Aralık 2014/Merzifon: F16 Merzifon’da düştü.

24 Şubat 2015/Malatya: 2 adet RF-4E Fantom tipi uçak çarpıştı. 4 pilot şehit oldu.

5 Mart 2015/Eskişehir: F4 tipi uçak düştü. 2 pilot şehit oldu.