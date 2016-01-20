FETÖ iddianamesinde 'himmet' tarifi: Kafaladıkları zenginlere 'metafizik gerilim etkisi' altında vaatte bulunmak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Gülen cemaatine atfen iddia edilen 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağlamakla suçlanan 5 kişi hakkında hazırladığı iddianamede, sanıkların 'himmet' adı altında para toplayarak "Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanunu" ile "Yardım Toplama Kanunu"na muhalefet ettikleri öne sürüldü. İddianamede 'himmet' tarifi için şu ifadeler kullanıldı:

"Cemaat mensuplarının kafaladıkları zengin kişilerle mutad zamanlarda bir araya gelerek, o günün ve yapılacak hayırların öneminin vurgulanmasının ardından 'metafizik gerilim etkisi' altında 'yarı açık artırma düzeni'nde, maddi ve bazen manevi vaatlerde bulunmaktır."

AA'nın haberine göre, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıklar Kenan Ünal, Mesut Güneş, Mülazım Ünal, Mustafa Erkul ve İlker Kılgöz'ün atılı suçlardan 21 yıl 3'er aydan 46'şar yıla kadar hapisleri talep edildi.

İddianamede, sanıklardan Ünal'ın "Fetullahçı Terör Örgütlenmesinin Keçiören müteahhitler abisi olduğu" savunuldu. Ünal'ın, diğer şüphelilerle "mütevelli heyeti" oluşturduğu bildirilen iddianamede, sanıkların, esnaf ve iş adamlarından "öğrenci bursu", "zekat", "himmet", "yardım" adı altında para toplayarak, örgütü finanse ettikleri ileri sürüldü.

Kenan Ünal da toplanan kaynağın önce Moğolistan'daki okullara, sonradan Afrika'daki okullara gönderildiği iddiasına yer verilen iddianamede, "himmet" adıyla toplanan paranın miktarının kesin olarak belli olmadığı bildirildi.

Sanıkların, paraların önemli kısmını da mal varlığı olarak ellerinde tuttuğu iddia edilen iddianamede, sanıkların, "yardım toplama izni olmadan para topladıkları" ileri sürüldü.

"Kafaladıkları zenginlere

'metafizik gerilim etkisi' altında..."

İddianamede "Himmet" ayrı başlık altında değerlendirildi. "Himmet"in kelime anlamının "yardım" ve "çalışma" olduğuna işaret edilen iddianamede, "Fetullahçı Terör Örgütü literatüründe ise himmet, cemaat mensuplarının kafaladıkları zengin kişilerle mutad zamanlarda bir araya gelerek, o günün ve yapılacak hayırların öneminin vurgulanmasının ardından 'metafizik gerilim etkisi' altında 'yarı açık artırma düzeni'nde, maddi ve bazen manevi vaatlerde bulunmaktır" dendi.

"Baskı ve tehdit" iddiası

Kamu ve özel sektördeki evli kişilerin maaşlarının yüzde 10, bekârların maaşlarının yüzde 15-20'sinin "himmet" olarak alındığı iddiasına yer verilen iddianamede, "himmet" vermek istemeyen veya ihtilafa düşenlerin, çalıştıkları yerlerden "organize" şekilde uzaklaştırıldıkları veya baskı ve tehditle "himmet" vermeye zorlandıkları öne sürüldü.

İddianamede, toplanan paralarının yüzde 10-15'inin "Kutsal Hoca Payı" olarak doğrudan Pensilvanya'ya, Fetullah Gülen'e gönderildiği iddia edildi.

Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak