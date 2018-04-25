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FETÖ elebaşının 'Bahçevan' adını verdiği askeri imam adliyede

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' evine düzenlenen operasyonda, örügütün üst düzey askeri imamı olduğu ve elebaşı Gülen tarafından 'Bahçevan' lakapı verildiği belirtilen Kamuran E

25 Nisan 2018 14:13

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet\' evine düzenlenen operasyonda, örügütün üst düzey askeri imamı olduğu ve elebaşı Gülen tarafından \'Bahçevan\' lakapı verildiği belirtilen Kamuran E.\'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi, adliyeye sevk edildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi\'nde örgütün \'gaybubet\' evi olduğu tespit edilen adrese operasyon düzenledi. 11 Nisan\'da yapılan baskında, Kamuran E.\'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Ekipler, Kamuran E., H.S., M.Y., M.Ö., Ç.C. ve E.G.\'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü. Şüphelilerin sorgusunda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dağılma sürecine giren örgütü tekrar toparlamaya çalıştığı ve devletin çeşitli birimlerine tekrar sızmak istedikleri öne sürüldü.
Ayrıca Kamuran E.\'nin de üst düzey askeri imam olduğu, bizzat örgüt lideri Fethullah Gülen tarafından \'Bahçevan\' lakabı verilip, kendisine imzalı saat verdiği iddia edildi. Evde yapılan aramalarda ise 84 bin lira para ve örgütsel doküman bulundu.
Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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