FETÖ dershanesi İcra Dairesi oldu, devlet milyonlarca lira kira ödemekten kurtuldu

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir dershane binası, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre\'nin girişimleri ile Adalet Bakanlığı\'na kazandırılarak, İcra Daireleri Ek Hizmet Binası\'na dönüştürüldü. Daha önce bir iş adamından kiralanan 2 binaya yıllık yaklaşık 800 bin lira kira ödendiği öğrenilirken, icra dairelerinin FETÖ\'nün eski dershanesi binasına taşınması ile devletin milyonlarca lira kira ödemekten kurtulduğu öğrenildi.

Kayapınar ilçesinde daha önce dershane olarak faaliyet gösteren 8 katlı bina, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılarak, hazineye devredildi. Uzun süre boş kalan bina, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre\'nin girişimi ile Adalet Bakanlığı\'na devredilerek, İcra Daireleri Ek Hizmet Binası\'na dönüştürüldü. Devir işlemlerinin tamamlanması ile daha önce Bağlar ilçesindeki kiralık 2 binada bulunan icra daireleri, FETÖ/PDY terör örgütünün eski dershane binasına taşındı. Daha önce bir iş adamından kiralanan 2 binaya yıllık yaklaşık 800 bin lira kira ödendiği öğrenilirken, icra dairelerinin yeni yerine taşınması ile devletin milyonlarca lira kira ödemekten kurtulduğu belirtildi.

DİYARBAKIR\'DA 210 BİN İCRA DOSYASI

Taşınma işlemlerinin ardından, Adalet Bakanlığı\'nın başlattığı ve bugüne kadar Türkiye genelinde 33 bölgede \'İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi\' kapsamında kurulan, \'Pilot İcra Dairesi\' Diyarbakır\'da da hayata geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pilot İcra Dairesi uygulamasına geçilirken, Diyarbakır\'da mevcut bulunan 210 bin icra dosyası sisteme entegre edildi. Vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve şeffaf hizmet sunulması amaçlanan proje ile kentteki tüm icra daireleri tek çatı altında toplandı. İcra dairelerinin tek çatı altında toplanması ile haciz, satış ve diğer tüm icra işlemlerinin, zaman ve maliyet avantajları ile birlikte kalite standartlarına uygun şekilde hizmet vermesi hedefleniyor. Eski dershane binası da projeye uygun şekilde yeniden düzenlenerek, \'Pilot İcra Dairesi\' kriterlerlerine elverişli hale getirildi.

VATANDAŞ İCRA İŞLEMLERİNİ SİSTEMDEN TAKİP EDECEK

Altyapı çalışmalarının bitmesi ile icra ile ilgili tüm başvuru ve işlemler Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden gerçekleşecek ve tüm belgeler sisteme yüklenerek işlemler tek bir birim tarafından takip edilecek. Sistem, tam olarak faaliyete geçtiğinde ise avukat ve vatandaşlar icra dairelerine gelmeden, sistem üzerinden dosyalarını takip edebilecek. Yenilenen icra daireleri sistemi ile vatandaşların büyük oranda zaman ve maliyet tasarrufunda bulunmaları hedeflenirken, eski sistemde bulunan kağıt israfı ve iş yükü gibi olumsuz faktörler de ortadan kaldırılmış olacak.

Yeni binada hayata geçirilen \'Pilot İcra Dairesi\'nin açılışına, Adalet Bakanlığı İcra, İflas Hizmetleri Daire Başkanı Alim Polat, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan ve çok sayıda davetli katıldı. Törende bir konuşma yapan İcra, İflas Hizmetleri Daire Başkanı Alim Polat, yeni modelin amacının, icranın derinliğini ve etkinliğini artırmak ve geliştirmek olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Amaç, farklı uygulamaları kaldırmak ve uzmanlaşmış icra personelinin gelişmesini sağlamaktır. Yani birden fazla olan icra müdürlükleri, tarama işlemlerini tamamladıktan yeni icra dairesi ile birleşecektir. Bir tane müdür, yeteri kadar müdür yardımcısı ve katip ve uzmanlaşmış büroları ile vatandaşlarımızın işlemleri yapılacaktır. Buradaki çalışanlarımız zamanla uzmanlaşacaktır. Yeni icra modelinin 34\'üncüsünü Diyarbakır\'da faaliyete geçiriyoruz. Diyarbakır yöre itibarıyla her zaman için kıymetini korumaya devam edecektir. Buranın açılması için öncelikle fiziki koşullar ve personelin yeterli olması gerekiyordu. Diğer icra dairelerimiz usulü işlemlerini tamamladıktan sonra birleşecek. Bundan sonra sadece tek icra dairesi altında çalışacak. Burada profesyonel uzmanlaşmış personelimizle icra hizmetlerini vereceğiz.\"



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